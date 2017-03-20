Apple, Çin’e İki Yeni Ar-Ge Merkezi Açmaya Hazırlanıyor

Teknoloji devi Apple bir tanesi Shanghai ve diğer Suzhou olmak üzere Çin’e iki yeni araştırma ve geliştirme merkezi açacağını duyurdu.

Apple’ın şu anda biri Pekin biri Shenzhen merkezli olmak üzere iki adet ar-ge merkezi bulunuyor. Shanghai ve Suzhou ile beraber bu sayı dörde çıkacak. Şirket bu iki merkez için Çin’e 506.6 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Bunun amacı ise yerel partnerler ile yakından çalışarak bölgede yeni teknolojiler geliştirmek.

Bu açıklamanın zamanlaması ise oldukça ilgin. Şirketin CEO’su Tim Cook, Pekin’de düzenlenen bir ekonomik forumda konuşma yapacak. Şirketin Amerika dışındaki en büyük marketi Çin ve bu şirketin gleeceği için son derece önemli. Çin şirketin neredeyse bütün donanımının üretildiği yer ve burada bir ar-ge merkezi açmak araştırma ile üretim arasındaki maliyeti düşürebilir.