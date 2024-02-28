Apple, uzun süredir gizlice üzerinde çalıştığı otonom araç projesi olan bizim Apple Car olarak bildiğimiz ‘Proje Titan’ı iptal ettiğini duyurdu. ‘Proje Titan’, yıllar süren gizli geliştirme çalışmalarının ardından beklenmedik bir sonla sonuçlandı. Bloomberg’in haberine göre, Apple’ın Operasyon Direktörü Jeff Williams, yaklaşık 2.000 çalışana projenin artık devam etmeyeceğini açıkladı.

İçindekiler Apple Car iptal oldu

Apple Car iptal oldu

Proje Titan, on yılı aşkın bir süredir Apple’ın odak noktalarından biriydi ve şirketin otonom araç endüstrisine adım atma isteğini yansıtıyordu. Ancak son güncelleme, şirketin projenin uygulanabilir olmadığına inandığını gösterdi. Bu karar, milyonlarca dolarlık yatırımın boşa gitmesine neden oldu ve birçok çalışanın kariyer planlarını alt üst etti.

İlginizi Çekebilir: iPhone 16 Pro tıraş bıçağı tasarımı ile gelecek

Apple’ın yapay zeka başkanı John Giannandrea’nın liderliğindeki ekip, artık Titan projesi yerine yapay zeka alanında çalışacak. Ancak, bazı çalışanlar şirket içindeki pozisyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Apple CEO’su Tim Cook, işten çıkarmaların son çare olduğunu belirtmişti, ancak Titan projesinde çalışanların iş deneyimlerinin sınırlı olması, onların yeniden yerleştirilmesini zorlaştırıyor.

Proje Titan’ın iptali, önceden spekülasyonlara konu olan bir dizi iddiayı da sona erdirdi. Özellikle, Titan’ın 2026’da bir ürüne dönüşeceği ve Tesla ile rekabet edeceği söylentileri dolaşıyordu. Ancak, şimdiye kadar bu iddiaların gerçekleşmediği görülüyor.

Apple’ın otonom araçlar konusundaki uzmanlığı, Tesla gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor gibi görünüyor. Bu durum, şirketin gelecekteki stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Ancak şimdilik, Proje Titan’ın iptali, Apple’ın otomotiv endüstrisindeki iddialı planlarının bir kenara bırakılmasına neden oldu. Bakalım Apple Car için önümüzdeki yıllarda yeni bir çalışma olacak mı?