Apple, California’da Sürücüsüz Araç Testi İçin Resmen İzin Aldı

California’da sürücüsüz araç testi yapmak isteyen firmaların sayısı her geçen gün artıyor ve bu firmalara şimdi de Apple eklendi.

Apple’ın uzun süredir konuşulan Project Titan isimli sürücüsüz araç projesi mevcut. Şirket bu konuda son derece gizli davransa da yıllardır bu söylenti mevcut ve etrafta ipuçları yer alıyor. Son zamanlarda şirketin artık sürücüsüz ve elektrikli bir araç çıkarmayacağı onun yerine sürücüsüz araç yazılımları geliştireceği söylenmişti.

Şirket şimdi California’da halka açık yollarda araç testi iznini aldı yakında bu testlere başlayabilir. Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından yayınlanan raporlara göre şirket test için üç araba ile başvurdu. Bunların hepsi 2015 model Lexus RX crossover. Ek olarak şirket bu araçlar içerisinde çalışacak 6’da sürücü belirledi.

Son zamanlarda California yolları sürücüsüz araçlar ile doldu taştı diyebiliriz. Uber, Waymo, General Motors ve diğer firmalar sürücüsüz araç modellerini burada test ediyor. Şirketlerin bu testler için izin almaları gerekiyor.