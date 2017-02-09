Bu sene hem Apple hem de iPhone için oldukça önemli bir yıl çünkü çıktığı günden bu yana piyasayı domine eden telefonunun 10. yılı.

Durum böyle olunca Apple’dan beklenti de haliyle büyük oluyor. Şirket bu yıl üç yeni iPhone modeli duyurabilir. Bunların 4.7 inç ve 5.5 inç büyüklüğünde iPhone 7S, 5.8 inç büyüklüğünde ve en pahalı model olacak olan iPhone 8 olması bekleniyor. Bu modelin bir sürü yeni özelliğinin yanı sıra çerçevesiz tasarıma ve OLED ekrana sahip olacağı dedikodular arasında dolanıyor.

Bir diğer söylenti ise 10. yıla özel olarak iPhone X modelinin çıkacağı. Bu modelinde 1000 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Aslında bu şirketin ürünleri için konuştuğumuzda çok pahalı değil çünkü iPhone 7Plus 256 GB modeli ABD’de 969 dolardan satışa çıkmıştı.

Şirketin OLED ekran kullanacağı en çok konuşulanlar arasında. OLED ekranlar şu anda kullanılan LCD ekranlardan iki kat daha maliyetli olacak. Şirketin sıkı politikalarına uyan tek OLED ekranı şu anda Samsung üretiyor. Samsung geçtiğimiz günlerde OLED ekran üretim kapasitesini arttırdığını duyurmuştu.