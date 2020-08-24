Apple, bazı iPhone modellerini satıştan kaldıracak!

Apple, Ekim ayında yapacağı sanal lansman ile iPhone 12 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Tanıtılacak yeni telefonlar teknoloji takipçileri tarafından merakla beklenirken, serinin güncelliğini yitiren bazı modelleri de eş zamanlı olarak satıştan kaldırılacak!

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Apple, yeni iPhone serisi için raflarını boşaltıyor!

Twitter’da yayın yapan iAppleTimes hesabının paylaştığı bilgiye göre, Apple’ın yeni ürün lansmanından sonra bazı eski iPhone modellerinin satışına son verilecek. Apple Store’dan kaldırılacağı belirtilen modellerin arasında iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone XR yer alıyor. Serinin diğer modeli olan iPhone 11’in satışına ise yaklaşık %20 oranında fiyat indirimi yapılarak devam edileceği söyleniyor.

Apple’ın aldığı karar, geçmişteki benzer gelişmelere bakılırsa pek de şaşırtıcı görünmüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl iPhone 11 serisi tanıtıldıktan sonra iPhone XS ve XS Max modellerinin satışına son verilmişti. Dolayısıyla güncelliğini yitiren modellerin raftan indirilmesi yeni bir durum değil. Öte yandan Apple, uygun fiyatlı cihaz hedefinden dolayı iPhone SE (2020)’yi kısa vadede satıştan kaldırmayı düşünmüyor.

Ekim ayında duyurulacak olan iPhone 12 serisi, dört farklı model ile şirket tarihinin en kalabalık ürün grubunu oluşturacak. iPhone 12 temel versiyon olmayı sürdürürken, daha büyük ekran arayanlar iPhone 12 Max sürümünü tercih edecek. iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri ise dörtlü kamera performansıyla ön plana çıkacak. Ayrıca bu modellere 2021 yılında daha uygun fiyatlı bir 4G versiyonun daha katılacağı iddia ediliyor. Son olarak yeni iPhone modellerinin versiyonlarına göre 699 dolar ve 1.099 dolar arasında fiyatlandırılmasının beklendiğini belirtelim.