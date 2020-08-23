Redmi Note 9 serisi toz geçiren kamera sorunu ile karşı karşıya!

Xiaomi, Redmi Note 9 serisi ile birlikte hem tasarımsal açıdan hem de teknik özellikleriyle dengeli cihazlar üretmeyi başardı. Serideki tüm modellere baktığımızda iyi bir ekran deneyimi, orta segmente uygun çipler ve kaliteli kameralar sunduğunu görüyoruz. Ancak geçtiğimiz gün ortaya çıkan söylentiler serinin kameralarında ciddi bir sorunu ortaya koyuyor. Bu sorunun yazılımsal değil donanımsal olması ise şirket açısından riskli olarak değerlendiriliyor.

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Redmi Note 9 serisi nasıl bir kamera sorununa sahip?

Note 9 serisinin arka tarafındaki kamera ünitesi hakkında son zamanlarda çok fazla şikayet iletildi. Kullanıcılar, lensleri kaplayan camın gerekli sızdırmazlık seviyesini sağlamadığını şirkete bildirdi. Yapılan kötü montaj, toz ve parçacıkların içeri girdiği boşlukların oluşmasına neden oldu. Bu sorun Note 9, Note 9 Pro ve Note 9S modellerinde bulunuyor. Redmi Note 9 Pro Max ise ilginç bir şekilde bu sorundan etkilenmemeyi başarıyor.

Cihazlarla ilgili ilk şikayetler birkaç ay önce ortaya çıkmaya başladı. Ancak daha sonra Xiaomi‘nin Endonezya’daki temsilcisi, kameraların izole edilmiş olduğunu bildirdi. Şirket, yine de kalite kontrolü güçlendirmek için çalışacağını paylaştı. Bu açıklamanın ardından bir süre şikayetlerin sayısında azalma oldu. Ancak vakit geçtikçe bu sorun tekrardan gün yüzüne çıktı. Bu hata, kullanıcı hatası değil bir üretim hatasıdır. Xiaomi şu anlık sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu sorunla karşılaşanların ise değiştirme talebinde bulunması tavsiye ediliyor.