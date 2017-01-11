Apple’ın yeni MacBook Pro serisi getirdiği yeniliklerle beraber problemleriyle de ön plana çıkan bir model olarak raflardaki yerini aldı.

Son olarak Consumer Reports, Apple’ın yeni MacBook Pro modellerini batarya probleminden dolayı kullanıcılarına önermemişti. Bu da ilk defa bir MacBook’un Consumer Reports tarafından geçer not alamayışı olarak çok ses getirmişti. CR bunun nedeninin bilgisayarın bataryası olduğunu ve bir teste bataryanın 19 saat kullanılırken aynı şekilde uygulanan bir başka testte 4 saat kullanıldığını açıklamıştı.

Yaşanan bu durumun ardından şirket CR’ın böyle sonuçlar almasının normal olmadığını ve bunun peşine düşmek için birlikte çalışacaklarını açıklamıştı ve bu çalışmanın sonucunda ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Bu rapora göre probleme neden olan şey yazılımsal bir hata. Safari’nin geliştirici modunda yer alan bir hata CR’ın test methodlarında tetikleniyor ve bu problem ortaya çıkıyor. Bu hatanın giderilmesinin arkasından Apple, Consumer Reports tarafından aynı testleri tekrar uygulamasını istedi.