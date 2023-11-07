Cupertinolu teknoloji devi Apple batarya teknolojisi ile yeni bir çağ başlatabilir. Apple, tedarikçilere olan bağımlılığını azaltma amacıyla şirket içi teknoloji geliştirme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Öncelikle, özel modelleri geliştirerek Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma planlarına odaklanıyor. Ayrıca, 2025-2027 yılları arasında Apple Watch ile birlikte kullanılacak mikro LED ekran teknolojisi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şimdi ise 2025 sonrası iPhone’lar için yeni nesil pil teknolojilerini geliştirme planları olduğu gündemde.

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Apple batarya teknolojisi ile öne çıkacak

ETNews’in raporuna göre, Apple birkaç yıldır bu yeni pil teknolojisi üzerinde çalışıyor ve 2025’te ticari kullanım için piyasaya sürmeyi hedefliyor. Apple, bileşenlerini geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor ve bu, şirketin Intel’den kendi M serisi çiplerine geçişini andırıyor. Yakın gelecekte, yeni ekran ve pil teknolojileriyle ilgili haberler beklemek mümkün.

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Rapora göre, bu yeni pil teknolojisi öncelikle iPhone için tasarlanacak, ancak performansı başarılı olursa iPad ve diğer ürünlerde de kullanılabilir. Apple, anot ve katot malzemelerinin geliştirilmesine aktif olarak katkı sağlıyor ve hedef, mevcut pil seçeneklerine göre önemli iyileştirmeler sunan tamamen yeni bir pil teknolojisi geliştirmek.

Anot malzemesi, pilin performansını belirleyen yoğunluğu, çıkışı ve kararlılığı kontrol eder. Katot malzemesi ise nikel, kobalt, manganez ve alüminyum karışımından oluşan geleneksel pil malzemelerinden farklı bir yaklaşımla geliştiriliyor. Ayrıca, karbon nanotüpleri gibi inovasyonlar da performans artırma hedefleri arasında yer alıyor.

Şirket, mobil cihazlar için yüksek performanslı piller geliştirme çabalarını sürdürüyor ve Vision Pro cep telefonunu örnek olarak gösteriyor. Bu telefon, şu an için sınırlı bir pil ömrüne sahipken, yeni pil teknolojisi ile daha uzun kullanım süreleri mümkün olabilir. Ancak bu teknolojilerin Apple’ın tasarımına ve mevcut Li-ion pillere kıyasla nasıl entegre edileceği henüz belirsiz.

Apple’ın pil teknolojisi geliştirme çabaları uzun bir süredir gündemde ve bu alanda çalışmak için uzmanları işe aldığına dair geçmiş haberler bulunuyor. Ancak, bu yeni pil teknolojilerinin ne zaman tam anlamıyla kullanıma sunulacağı ve üretim ve tedarik sınırlamalarının etkisi henüz net değil. Bakalım Apple batarya teknolojisi ile sektöre yön verebilecek mi?