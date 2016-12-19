Apple, Avrupa Birliği’nin Kararına Karşı Çıkmaya Hazırlanıyor

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği, İrlanda’da ki vergi kuralları yüzünden Apple’ı ıo tam 13 milyar dolar cezaya çarptırmıştı.

İşin daha garibi Apple’ın bu parayı ödemek istemiyor oluşu değil ödeyecek olduğu İrlanda hükümetinin istemiyor oluşu. Ancak Avrupa Birliği gümrük düzenleyicisi ve tekel düzenleyicisi Avrupa Komisyonu bu yılın Ağustos ayında mahkemeye İrlanda’nın 2003 yılından bu yana Amerikalı teknoloji devine bazı vergi indirimlerinde bulunuğunu ve bunun Avrupa Birliği kanunlarına uymadığını belirterek şirketin bu cezayı ödemesi gerektiğini belirtmişti.

Bugün hem Cupertino şirketi hem de İrlanda resmi olarak kararı temyize götürdü. İrlanda’nın bu denli karşı çıkışının sebebi ise oldukça basit. Denizaşırı şirketler için büyük avantajlar sağlayan ülke bu avantajların sadece Apple için değil diğer tüm şirketler için de sağlandığını açıkladı. Düşük kurumlar vergisi oranı ve olumlu vergi anlayışı ile bir çok firma için İrlanda bir vergi cenneti.