Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), teknoloji devi Apple‘a akıllı ev dünyasını yeniden şekillendirebilecek özel bir el cihazı için bir patent daha verdi. Bu patent, kullanıcıların evlerindeki çeşitli akıllı cihazları kontrol etmek için doğrudan avuçlarını kullanabilecekleri bir cihazın tasarımını içeriyor. Gelin, bu yenilikçi konsepte bir göz atalım.

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Patent, kullanıcıların akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için kullanabilecekleri taşınabilir bir el cihazının çeşitli özelliklerini tanımlıyor. Bu cihaz, artırılmış gerçeklik (AR) veya sanal gerçeklik (VR) uygulamaları için bir aksesuar olarak hizmet edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Patentte belirtilen temel özellikler arasında hücresel ağ bağlantısı ve kullanıcı etkileşimini kolaylaştıran bir ses kontrol asistanı bulunuyor.

Ayrıca, cihazın kompakt, dokunmaya duyarlı bir ekrana sahip olacağı ve hem görsel çıkış hem de dokunmatik giriş için kullanılabileceği belirtilmektedir. Entegre mikrofonlar, sesli komutları algılayacak ve hoparlörler ses çıkışı sağlayacaktır. Patent ayrıca, cihazın konum izleme yeteneklerini detaylandırarak yakındaki cihazlara genişletilme potansiyelini vurgulanıyor.

Bu el cihazının birçok potansiyel uygulaması bulunuyor. Örneğin, akıllı ev cihazlarını yönetmek veya bilgilere erişmek için ses kontrollü bir akıllı hoparlör olarak kullanılabilir. Ayrıca, hava durumu uygulamaları, müzik akışı hizmetleri ve ödeme platformları gibi çeşitli uygulamaları çalıştırma yeteneğine sahip. Cihaz ayrıca, evrensel bir uzaktan kumanda olarak hoparlörler, ışıklar, aletler ve daha fazlası gibi akıllı ev cihazları için de kullanılabilir. Dahası, patent, cihazın AR/VR sabitleyicisi veya görsel işaretleyici olarak, giriş cihazı olarak veya diğer AR/VR ekipmanları için çıktı sağlama olasılığına da işaret ediyor.

Bu çok yönlü el cihazı konsepti, akıllı ev teknolojilerini daha da entegre hale getirerek kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırabilir. Apple’ın bu konsepti geliştirme ve ticari bir ürüne dönüştürme olasılığı oldukça heyecan vericidir. Bu yeni teknoloji, mevcut akıllı ev tekliflerine nasıl entegre olabileceğini ve kullanıcıların yaşam tarzlarına nasıl katkı sağlayabileceğini görmek ilginç olacaktır. Bu patentin, Apple’ın akıllı ev çözümleri alanındaki liderliğini daha da pekiştirebileceği düşünülmektedir.