Apple, Artık Ücretsiz Uygulama Sunmayacak!

Apple, iPad ve iPhone kullanıcılarına sunduğu “Haftanın Ücretsiz Uygulaması” politikasından vazgeçti. Şirketin yeni politikasının ardında ilginç bir neden yatıyor.

Haberlerimizde pek çok kez Apple Free App’e (Ücretsiz Apple Uygulaması) değindik. Maalesef artık bunu yapamayacağız. Perşembe sabahından Çarşamba gecesine kadar indirilebilen “Ücretsiz Uygulama” artık iOS temelli cihazlarla buluşmayacak. Amerikalı üretici bunun sinyallerini 2017 Eylül ayının ortasından itibaren vermeye başlamış ve geleneksel Perşembe günlerinde kullanıcıları biraz üzmüştü.

Yenilenen App Store’da “Günün Uygulaması” özelliğine sahip “Bugün” başlıklı bir sekme bulunuyor; ancak bu, kullanıcı oyları ile seçilen bir uygulamaya işaret ediyor. “Günün Uygulaması” ücretli bir uygulamaysa, ücretli bir uygulama olarak kalıyor ve “ücretsiz” hale dönüşmüyor. Seçilen uygulama ücretsiz ise ücretsiz olarak sürekli indirilebiliyor. Aynı prensip App Store’da “Günün Oyunu” unvanına hak kazanan oyunlar için de geçerli.

Şirket, iOS 11 ile App Store’da kayda değer değişiklikler yaptı. Teknoloji devi, iOS kullanıcılarının istediklerine erişmenin, ücretsiz uygulamalardan çok daha değerli olduğuna karar verdi. Her şeye rağmen Apple’ın “Haftanın Ücretsiz Uygulamasını” geri getirme ihtimali var; ama o gün, bugün değil!