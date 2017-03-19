Apple AppStore’da Bağımsız Oyunlara Özel Bölüm Açıldı

Bağımsız oyunlar her zaman iOS için son derece önemli bir bölüm olmuştur ve Apple’da bundan hareketle AppStore’da özel bir bölüm açtı.

Apple bugün açtığı AppStore bağımsız oyunlar bölümünde küçük stüdyoların kendilerini daha iyi gösterme şansı olacak. Bu oyunlar büyük bütçeli yapımların ya da oynaması ücretsiz oyunların arasında kayboluyordu. Bağımsız oyunlar şöleni bölümünde eski oyunlar ile beraber yeni oyunlar da yer alacak. Ayrıca editör seçimleri de bu bölüme özel olacak. Özel uygulama bölümü gibi bir de kalıcı alt bölümler de bağımsız oyunlar için gelecek.

Love the games we’ve debuted? Starting today, we’ll have a permanent spot on the App Store just for indie games. https://t.co/M7fhi8kU4D pic.twitter.com/d9Nt98EGvw — App Store Games (@AppStoreGames) March 17, 2017

Günümüzün uygulama ekonomisinde App Store çok büyük bir yer kaplıyor. Büyük bütçeli yapımlar reklamlarla ve diğer özellikleriyle bağımsız oyunların daha az adını duyurmasını sağlıyordu ancak bu sayede artık küçük ekipler de büyük geliştiriciler ile mücadele edebilecek.