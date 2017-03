Apple AppStore’da Bağımsız Oyunlara Özel Bölüm Açıldı

Apple bugün açtığı AppStore bağımsız oyunlar bölümünde küçük stüdyoların kendilerini daha iyi gösterme şansı olacak. Bu oyunlar büyük bütçeli yapımların ya da oynaması ücretsiz oyunların arasında kayboluyordu. Bağımsız oyunlar şöleni bölümünde eski oyunlar ile beraber yeni oyunlar da yer alacak. Ayrıca editör seçimleri de bu bölüme özel olacak. Özel uygulama bölümü gibi bir de kalıcı alt bölümler de bağımsız oyunlar için gelecek.

Love the games we’ve debuted? Starting today, we’ll have a permanent spot on the App Store just for indie games. https://t.co/M7fhi8kU4D pic.twitter.com/d9Nt98EGvw

— App Store Games (@AppStoreGames) March 17, 2017