Apple bugün, tüketicilere dünyayla etkileşim kurmaları, hayal güçlerini genişletmeleri ve bağlantıda kalmaları için ilham veren 16 uygulama ve oyunu öne çıkaran 2022 App Store Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı.

Bu yılın kazananları, benzersiz deneyimler sundukları ve kültürel bir etkiye sahip oldukları için Apple’ın global App Store editör ekibi tarafından seçildi.

Bu yılın kazananları App Store’u ve Apple’ın aygıtlarını temsil ediyor. BeReal, müşterilere aile ve arkadaşlarının yaşamlarına gerçekçi bir bakış sunarken, Gentler Streak fitness ve dinlenme arasında denge kurmalarına yardımcı oluyor. GoodNotes 5 sınıfının en iyisi Apple Pencil desteğine sahip.

MacFamilyTree 10, şaşırtıcı grafik aile ağaçları ve küresel işbirliği ile soyağacını keşfederken, ViX İspanyolca hikaye anlatımını eğlencenin ön saflarına taşıyor.

Apex Legends Mobile, hızlı tempolu battle royale oyununu iPhone’a getiriyor. Moncage’in benzersiz bulmacaları perspektifle oynuyor ve Inscryption’ın yaratıcı hikaye anlatımı oyuncuları kendine bağlıyor. Bir Vahşi Batı macerası olan El Hijo, Apple TV’de harika görünen, akıllıca kurgulanmış bir gizlilik oyunu.

Apple Arcade’in Wylde Flowers’ı oyuncuları renkli karakterler ve sihirli güçlerle dolu keyifli dünyasına götürüyor ve League of Legends Esports Manager oyuncuların dünyanın en etkili e-spor liglerini kontrol etmelerini sağlıyor.

