Apple bugün, tüketicilere dünyayla etkileşim kurmaları, hayal güçlerini genişletmeleri ve bağlantıda kalmaları için ilham veren 16 uygulama ve oyunu öne çıkaran 2022 App Store Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı.

Bu yılın kazananları, benzersiz deneyimler sundukları ve kültürel bir etkiye sahip oldukları için Apple’ın global App Store editör ekibi tarafından seçildi.

Bu yılın kazananları App Store’u ve Apple’ın aygıtlarını temsil ediyor. BeReal, müşterilere aile ve arkadaşlarının yaşamlarına gerçekçi bir bakış sunarken, Gentler Streak fitness ve dinlenme arasında denge kurmalarına yardımcı oluyor. GoodNotes 5 sınıfının en iyisi Apple Pencil desteğine sahip.

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MacFamilyTree 10, şaşırtıcı grafik aile ağaçları ve küresel işbirliği ile soyağacını keşfederken, ViX İspanyolca hikaye anlatımını eğlencenin ön saflarına taşıyor.

Apex Legends Mobile, hızlı tempolu battle royale oyununu iPhone’a getiriyor. Moncage’in benzersiz bulmacaları perspektifle oynuyor ve Inscryption’ın yaratıcı hikaye anlatımı oyuncuları kendine bağlıyor. Bir Vahşi Batı macerası olan El Hijo, Apple TV’de harika görünen, akıllıca kurgulanmış bir gizlilik oyunu.

Apple Arcade’in Wylde Flowers’ı oyuncuları renkli karakterler ve sihirli güçlerle dolu keyifli dünyasına götürüyor ve League of Legends Esports Manager oyuncuların dünyanın en etkili e-spor liglerini kontrol etmelerini sağlıyor.

The 2022 #AppStoreAwards winners are here. Discover how an app or game can impact lives in awesome ways. 📲: https://t.co/ZlQXhqzv6Y pic.twitter.com/uQhuGJjPjq — App Store (@AppStore) November 29, 2022

İçindekiler App Store Award 2022 Kazananları

App Store Award 2022 Kazananları

Uygulamalar

Yılın iPhone Uygulaması: BeReal,

BeReal, Yılın iPad Uygulaması: Time Base

Time Base Yılın Mac Uygulaması: Sinium Software

Sinium Software Yılın Apple TV Uygulaması: Vix

Vix Yılın Apple Watch Uygulaması: Gentler Stories

Oyunlar

Yılın iPhone Oyunu: Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile Yılın iPad Oyunu: Monkees

Monkees Yılın Mac Oyunu: Encryption

Encryption Yılın Apple TV Oyunu: El Hijo

El Hijo Yılın Apple Arcade Oyunu: Wild Flowers

Apple’a göre her kazanan, mavi App Store simgesinden esinlenen fiziksel bir ödül alacak. Apple ürünlerinden %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılan ödülün üzerinde App Store logosu ve kazananın adı yer alıyor.