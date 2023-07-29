Apple, uygulamalarının App Store’da listelenebilmesi için geliştiricilerin belirli Apple API’lerini kullanımlarını gerekçelendirmeleri gerektiğini duyurdu. Bu adım, uygulamaların kullanıcı verilerini izlemesini sınırlamayı hedefliyor.

Yeni eklenen “gerekli neden API’leri” kategorisi, kullanıcıları izlemek için kötüye kullanılma potansiyeli taşıyor. Apple, bu API’leri kullanan geliştiricilerden uygulamalarının gizlilik bildirim dosyasında kullanım nedenlerini açıklamalarını istiyor. Eğer uygulamanızda bir gerekli sebep API’sı kullanılıyorsa, gizlilik bildirim dosyanızı Sonbahar 2023’e kadar güncellemeniz gerekecek, aksi takdirde uygulamanız App Store’dan reddedilecek.

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Bu değişiklikler, iOS 17, tvOS 17, watchOS 10 ve macOS Sonoma’nın bu sonbaharda piyasaya sürülmesiyle birlikte uygulanacak. Apple, 2024 sonbaharı itibariyle, Required Reason API kullanırken uygun bir açıklama sağlamayan uygulamaları reddedeceğini belirtti.

Bu yeni gereksinimler, kullanıcı gizliliğini koruma amacı taşıyor. Apple’ın bu hamlesi, geliştiricilerin hassas verilere neden erişmeleri gerektiğini açıklamasını zorunlu kılacak ve bu sayede uygulamaların bu verileri yalnızca gerçekten gerekli olduğunda kullanmalarını sağlamayı hedefliyor. Ancak bu durum, uygulama reddi sayısının da artmasına neden olabilir.