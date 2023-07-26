Samsung, önceki yıl akıllı saat stratejisinde bir değişiklik yaparak Classic modelden sapmış ve Galaxy Watch 5 Pro’yu sunmuştu. Fakat, fiziksel dönebilen çerçeve bu yıl tekrar hayat buldu. Güney Kore’deki Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 serisini duyuran Samsung, Classic modelini yenilenmiş bir biçimde geri getirdi.

İsmini de belirttiği gibi, Galaxy Watch 6 Classic, bir fiziksel dönen çerçeveye sahiptir. Çerçeve, konumunu belirleyen bir 3D Hall sensörü üzerine kuruludur ve kullanıcılar, saatin kullanıcı arayüzünü kontrol etmek için onu döndürebiliyor.

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Samsung, Classic tasarımı sadece geri getirmekle kalmadı, aynı zamanda bir adım daha ileri giderek onu geliştirdi. Galaxy Watch 6 Classic’in fiziksel dönen çerçevesi her zamankinden daha ince, bu da sadece saate modern bir görünüm katmakla kalmayıp, Samsung’un daha geniş bir ekranı yerleştirebilmesine olanak sağlıyor. Galaxy Watch 4 Classic’in 1,2 inç veya 1,4 inç dairesel ekranına kıyasla, Galaxy Watch 6 Classic (43mm/47mm) 1,3 inç veya 1,5 inçlik panel ile geliyor.

Samsung’un meraklı takipçileri için, işlevsellik ve özellikler açısından, belirgin fiziksel dönen çerçeve dışında standart ve Classic modeller arasında herhangi bir fark yok. Samsung, geçen yıl Watch 5 Pro’da yaptığı gibi, Classic model için hiçbir özel sağlık veya fitness özelliği sunmuyor. Bu nedenle, standart Galaxy Watch 6’yı mı yoksa Classic’i mi seçeceğiniz tamamen kişisel tercihlerinize bağlı.

Galaxy Watch 6 serisi şimdi ön sipariş programı üzerinden satın alınabiliyor. Saatin Türkiye fiyatı ise 5.999 TL olarak açıklandı. Classic model ise 7.499 TL’den satılacak.