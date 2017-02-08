Apple, Amazon Fire TV Yöneticisini Kendi Bünyesine Aldı

Apple rakiplerinden birisi olan Amazon’un Fire TV bölümü yöneticisi Timothy Twerdahl’u yeni başkan yardımcısı olarak bünyesine kattı.

Twerdahl’un yeni görevi Apple TV’nin yöneticisi olacak kendisi Greg Joswiak ile birlikte çalışacak. Twerdahl 2013 yılından beri Fire TV üzerinde çalışıyordu ve bu platformda yer alacak olan içerikler ile ilgileniyordu. Kendisi daha önce Netflix ve Roku’da çalıştı. Ayrıca akıllı saat girişimi olan WIMM Labs bünyesinde başkan yardımcılığı yaptı. WIMM Labs 2013 yılında Google tarafından satın alınınca Twerdahl, Fire TV’ye geçti.

Twerdahl bölümün başına Pete Distad’ın yerine geçecek. Distad ise Eddy Cue ile beraber içerik anlaşmaları üzerine çalışacak. Apple TV, 2015 yılında duyurulduğu günden bu yana donanım olarak bir değişiklik geçirmedi. Ancak yeni TV uygulaması ve her platforma tek şifre ile tvOS 10’da bazı yenilikler oldu. Ancak bu yenilikler içerik üreticilerinin pek ilgisini çektiği düşünülemez.