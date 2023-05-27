Akıllı saat pazarı çok büyük bir pazar. Pazarda Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi gibi birçok üretici bulunuyor. Her geçen gün daha da büyüyen bu pazarda bir gerçek var: akıllı saat denildiği zaman birçoğumuzun aklına öncelikli olarak Apple Watch geliyor. Pazarı domine eden marka Apple. Ancak bu durum değişiyor gibi görünüyor. Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Apple, akıllı saat satışlarında son üç yılın en kötü birinci çeyreğini geçiriyor.

En tepe model olan Apple Watch Ultra da en baz model olan Apple Watch SE de bu durumdan kötü etkileniyor. Counterpoint Research’e göre Apple Watch sevkiyatları 2023 yılının ilk çeyreğinde %20 gerileyerek 10 milyonun altında kadar düştü.

Apple pazardaki payını düşürse de diğer rakipleri bundan çok etkilenmemiş gibi görünüyor. Listeye baktığımız zaman Samsung ve Huawei’in pazar paylarında düşüşler görünüyor. Birçok kullanıcı diğer markalara yönelirken bir marka burada öne çıkıyor. Hint menşeili Fire-Boltt. 2022 yılının ilk çeyreğinde listede adını bile göremez iken 2023 yılının ilk çeyreğinde pastadan %9’luk bir pay alarak birçok rakibinin önüne geçiyor. Bu bağlamda 2023 yılının ilk çeyreğinde tek kazanan marka Fire-Boltt gibi görünüyor.

Apple’ın düşük sevkiyatlara ve düşük satışlara karşılık nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Bilinen tek şey şu, Apple artık eskisi kadar güçlü değil.