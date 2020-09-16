Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları artık otomatik silecek

Google, Drive servisinde çöp kutuları için bazı güncellemeler yaptığını duyurdu. Yeni değişiklikle beraber artık kullanıcıların Drive’daki çöp kutuları 30 gün sonra otomatik olarak silinecek.

İlginizi çekebilir: Google, yeni Pixel telefonunu 30 Eylül’de tanıtacak!

reklam

Google, çevrim içi dosya depolama servisi Drive’ın çöp kutusundaki bulunan dosyalar için saklama politikalarında değişiklik yaptığını duyurdu. Bundan böyle Google Drive, çöp kutusuna atılan dosya ve klasörleri 30 gün sonra otomatik olarak silecek. Değişiklik, 13 Ekim 2020′den itibaren yürürlüğe girecek.

Google Drive çöp kutusu için uyarı

Hatırlayacak olursanız şu ana kadar Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları kullanıcının kendisi silene kadar hala süresiz olarak depolamaya devam ediyordu. Aslında bu durum bir yönüyle dezavantaj, çünkü çöp kutusundaki dosyalar da Google Drive’ın depolama alanından / planından sayılıyor.

Bu nedenle, özellikle çöp kutusunda dosyaları olduğunu unutan kullanıcılar için depolama alanı eksikliğine sebep olabiliyor. İşte Google, bu sorunu çözmek için Drive’ın çöp kutusundaki dosyaları otomatikman silecek.

“13 Ekim 2020’den itibaren, Google Drive’daki Çöp Kutusu’nda bulunan öğeler için saklama politikalarını değiştiriyoruz. Bu yeni politikayla, Google Drive çöp kutusuna atılan tüm dosyalar 30 gün sonra otomatik olarak silinecektir.”

Google’ın da açıkladığı gibi Drive için yapılan değişiklik 13 Ekim 2020′den itibaren yürürlüğe girecek. Yalnız bu noktada Google, kafa karışıklığı yaratmaması için bahse konu olan 30 gün sayacının 13 Ekim’den önce başlamadığını da ekledi.

“13 Ekim 2020’de hali hazırda bir kullanıcının çöp kutusunda bulunan dosyalar 30 gün boyunca orada kalacaktır. 30 günlük sürenin ardından, 30 günden uzun süredir çöp kutusunda bulunan dosyalar otomatik olarak silinmeye başlayacaktır. “

Yani 13 Ekim’den önce bu haberi okuyorsanız, şu anda çöp kutusunda bulunan dosyalarınızın 13 Ekim’de aniden silinmeyeceğine emin olabilirsiniz. Ancak 13 Ekim’den sonra, 30 günlük sayaç başlayacak ve çöp kutusundaki dosyalar otomatik olarak bu süre sonunda silinecek. Ayrıca Google, G Suite yöneticilerinin, kullanıcıların Google Drive çöp kutusundan silinen dosyaları 25 güne kadar geri yükleyebileceğini de ifade etti.