Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları artık otomatik silecek
Google, Drive servisinde çöp kutuları için bazı güncellemeler yaptığını duyurdu. Yeni değişiklikle beraber artık kullanıcıların Drive’daki çöp kutuları 30 gün sonra otomatik olarak silinecek.
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Google, çevrim içi dosya depolama servisi Drive’ın çöp kutusundaki bulunan dosyalar için saklama politikalarında değişiklik yaptığını duyurdu. Bundan böyle Google Drive, çöp kutusuna atılan dosya ve klasörleri 30 gün sonra otomatik olarak silecek. Değişiklik, 13 Ekim 2020′den itibaren yürürlüğe girecek.
Google Drive çöp kutusu için uyarı
Hatırlayacak olursanız şu ana kadar Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları kullanıcının kendisi silene kadar hala süresiz olarak depolamaya devam ediyordu. Aslında bu durum bir yönüyle dezavantaj, çünkü çöp kutusundaki dosyalar da Google Drive’ın depolama alanından / planından sayılıyor.
Bu nedenle, özellikle çöp kutusunda dosyaları olduğunu unutan kullanıcılar için depolama alanı eksikliğine sebep olabiliyor. İşte Google, bu sorunu çözmek için Drive’ın çöp kutusundaki dosyaları otomatikman silecek.
“13 Ekim 2020’den itibaren, Google Drive’daki Çöp Kutusu’nda bulunan öğeler için saklama politikalarını değiştiriyoruz. Bu yeni politikayla, Google Drive çöp kutusuna atılan tüm dosyalar 30 gün sonra otomatik olarak silinecektir.”
Google’ın da açıkladığı gibi Drive için yapılan değişiklik 13 Ekim 2020′den itibaren yürürlüğe girecek. Yalnız bu noktada Google, kafa karışıklığı yaratmaması için bahse konu olan 30 gün sayacının 13 Ekim’den önce başlamadığını da ekledi.
“13 Ekim 2020’de hali hazırda bir kullanıcının çöp kutusunda bulunan dosyalar 30 gün boyunca orada kalacaktır. 30 günlük sürenin ardından, 30 günden uzun süredir çöp kutusunda bulunan dosyalar otomatik olarak silinmeye başlayacaktır. “
Yani 13 Ekim’den önce bu haberi okuyorsanız, şu anda çöp kutusunda bulunan dosyalarınızın 13 Ekim’de aniden silinmeyeceğine emin olabilirsiniz. Ancak 13 Ekim’den sonra, 30 günlük sayaç başlayacak ve çöp kutusundaki dosyalar otomatik olarak bu süre sonunda silinecek. Ayrıca Google, G Suite yöneticilerinin, kullanıcıların Google Drive çöp kutusundan silinen dosyaları 25 güne kadar geri yükleyebileceğini de ifade etti.
Google Asistan, doğum günü hatırlatma bildirimleri gönderiyor
Google Asistan, yepyeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Son güncellemelerle birlikte bazı kullanıcılar, Asistan’ın kendilerine doğum günlerini birkaç hafta öncesinden hatırlatmaya başladığını bildirdi.
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Geçen ayın sonuna doğru Google, Asistan için bir kullanıcının olmasını isteyebileceği bir sürü kullanışlı özellikler duyurmuştu. Google’ın duyurduğu özellikler arasında, ilk başta İngilizce konuşulan pazarlar için sunulacak doğum günü hatırlatıcısı da yer alıyordu. İşte şimdi şirket, en azından bu özelliği hayata geçirmeye başladı.
Google Asistan doğum günü hatırlatma bildirimi
9to5Google‘ın bildirdiğine göre Google Asistan, kullanıcılara şimdiden doğum günlerini hatırlatmaya başlamış durumda. Yeni özellik, bilhassa arkadaşlarının, ailelerinin veya hatta – ne yazık ki – kendisinin bile doğum günlerini unutanlar için son derece faydalı görünüyor.
Örnek ekran görüntüsünde de görebileceğiniz doğum günü hatırlatma bildiriminde, “Anthony’nin doğum günü yakında geliyor! Bir şey planlamak ister misin?” yazıyor. Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta, Google Asistan tarafından gönderilen bildirimin sayfayı tam ekran kaplamıyor olması. Yani sanki WhatsApp’tan gelen bir bildirim gibi üst kısımda normal bir uygulama bildirimi olarak açılıyor.
Üstelik Asistan, tam doğum gününüzün olduğu gün değil, birkaç hafta öncesinden doğum günü bildirimlerini göndermeye başlıyor. Arkadaş çevrenizde doğum gününüzü hatırlamayıp bir mesaj bile göndermeyecek kadar vefasızlar varsa, Asistan bu noktada sizi belki bir nebze mutlu edecektir.
Diğer taraftan, gelen bildirimi “Yararlı” veya “Yararlı değil” olarak da işaretleyebiliyorsunuz. Yararlı değil olarak işaretlerseniz, böyle bir bildirimi daha fazla almayacaksınız. Ek olarak bildirimin kendisine dokunduğunuzda da karşınıza çok daha detaylı bilgiler için özel bir Asistan sayfası çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Google Haritalar, Surface Duo için özel güncelleme aldı!
Google Haritalar, Microsoft’un çift ekranlı Android telefonu Surface Duo için özel olarak optimize edildi. Böylelikle çift ekranlı bu telefonun ortasındaki menteşe, Haritalar uygulaması için artık sorun teşkil etmiyor.
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Ağustos ayının başlarında Microsoft, Surface Duo’yu resmi olarak tanıttı. Microsoft’un çift ekranlı bu cihazı, katlanabilir ekran yerine menteşe kullanıyor ve bu durum, uygulamaların telefonda düzgün çalışması için ekstra bir optimizasyon gerektiriyor.
Microsoft’un Outlook uygulamasını çift ekranlı cihazlara uygun şekilde güncellemesinden sonra, şimdi de benzer bir hamle Google’dan geldi. Google Haritalar’ın 10.50.3 sürümü, Surface Duo’nun çift ekranıyla çalışma deneyimini tepeden tırnağa yeniliyor.
Google Haritalar, Surface Duo için güncellendi
Bu bağlamda Google Haritalar, artık Surface Duo’nun ortasındaki menteşenin varlığını biliyor. Harita bilgilerini de kullanıcıya bu menteşeden izole edilmiş bir şekilde gösteriyor. Örnekteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Haritalar, yol tarifi almak isteyen bir Surface Duo kullanıcısına gerekli bilgileri ekranın sol ve sağ tarafına eşit şekilde dağıtarak gösteriyor.
Daha da önemlisi, kullanıcı o an nerede olduğunu öğrenmek için Google Haritalar uygulamasındaki ‘konumumu bul’ düğmesine dokunduğunda, menteşenin olduğu kısım hesaba katılmaksızın konum bilgileri kullanıcının tertemiz görebileceği bir şekilde uygulamaya eşit dağıtılıyor. Yukarıdaki örnekte konum bilgilerinin sağ tarafta yer aldığını görüyoruz.
Microsoft Surface Duo teknik özellikleri
◾ Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855
◾ Depolama: 6 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili hafıza
◾ UFS sürümü: UFS 3.0
◾ Batarya: 3,577 mAh
◾ Uygulama desteği: Google Haritalar, Microsoft uygulamaları (daha fazla gelecek)
◾ Hızlı şarj: Var (18 W)
◾ Ekran: 5.6 inç 1800 × 1530, 4:3, AMOLED (tek haliyle); 8.1 inç 2700 × 1800, 3:2, AMOLED (iki ekran açık haliyle)
◾ Kalınlık: 9 mm
◾ Kamera: 11 MP / EIS ve 4K@60 FPS video kayıt desteği
◾ İşletim sistemi: Android 10 (Android 11 güncellemesi alacak)
Microsoft’un çift ekran konsepti, Android ekosistemi için henüz yeni bir başlangıç. Bu nedenle geliştiriciler uygulamalarını, menteşenin varlığından haberdar olacak şekilde güncellemeye yeni yeni başlıyor. Henüz Google Haritalar gibi sınırlı sayıda uygulamanın Surface Duo desteği kazandığını görüyoruz; ancak çift ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber daha fazla uygulamanın kendisini revize ettiğine şahit olacağız.
Google Duo ile ekran paylaşma özelliği tekrar aktif edildi
Google Duo, yüksek kaliteli görüntülü görüşme imkanı sunan bir uygulama. Her ne kadar WhatsApp gibi rakiplerinin gölgesinde kalsa da, Google tarafından geliştirilmeye ve desteklenmeye tüm hızıyla devam edilen bir uygulama olduğunu belirtelim.
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Google Duo ile ekran paylaşımı özelliği tam olarak neler sunuyor?
Google, görüntülü görüşme uygulaması Duo‘ya getirdiği son özellikte, videolu görüşme esnasında ekran görüntüsünün anlık olarak karşı tarafa yansıtılmasına olanak sağlıyor.
Google Duo ile gelen bu özellik, şu an için yalnızca Android kullanıcıları tarafından yapılan birebir görüntülü görüşmeleri kapsıyor. Güncellemenin yakın zamanda iOS kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.
Google buna benzer bir özelliği 2018 yılında da sunmuş, kısa bir süre sonra ise ilginç bir şekilde bu özelliği geri çekmişti.
Share more moments with your friends on Google Duo.
Now you can use screen-sharing to browse photos and videos together, and plan activities all while on a video call. pic.twitter.com/6LivivvqlO
— Made by Google (@madebygoogle) September 15, 2020
Ekran paylaşımını etkin kıldığınızda, Android cihazınızda yaptığınız her şey, karşı taraftaki Android kullanıcısı tarafından görüntülenebiliyor. Bu özellik ile birlikte; uzaktan teknik destek vermekte ve teknolojiye uzak olan kişilere yardımcı olmakta büyük kolaylık sağlanacak gibi gözüküyor.
Ekran paylaşımını açtığınızda, sizin görüntünüz büyük bir hal alıyor ve karşı tarafın görüntüsü küçültülüyor. Böylelikle, rahat bir şekilde, büyük bir ekranda yansıtma yapabilme imkanı buluyorsunuz.
Halihazırda Facebook Messenger, Android ve iOS kullanıcıları için buna benzer bir özelliği sunmuş durumda. Aynı şekilde, Microsoft Skype da benzer bir özellik bulunuyor.
Google, video konferans uygulaması Meet için de bir dizi güncelleme sundu. Yeni güncelleme ile birlikte; arka plan bulanıklaştırma ve 49 kişiye kadar görüntülü görüşme gibi imkanlar sunuluyor.