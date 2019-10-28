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Apple AirPods Pro kablosuz kulaklık duyuruldu!
Geçtiğimiz dönemde pek çok sızıntı ile karşımıza gelen Apple AirPods Pro, bugün yapılan duyuru ile resmi olarak ortaya çıktı. Aktif gürültü engelleme teknolojisi ile dikkat çeken AirPods Pro ile ilgili detaylar haberimizde!
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Apple AirPods Pro, aktif gürültü engelleme özelliğiyle tanıtıldı!
Yeni iPhone 11 serisinin tanıtımında beklenen AirPods Pro, iddiaların aksine daha ileri bir zamanda tanıtıldı. Tasarımıyla klasik AirPods’tan farklı bir görünüm çizen kablosuz kulaklık, kulak içi yapıya geçerek kullanıcılara sürpriz yapıyor. Ayrıca kulaklıkların uzun sap kısmı da neredeyse yarı yarıya kısaltılarak oldukça ergonomik bir yapıya kavuşuyor.
Apple AirPods Pro modelinin öne çıktığı en büyük özellik ise aktif gürültü engelleme teknolojisi oluyor. Bu özellikte kulaklığın dış kısmında yer alan ek mikrofon ortam sesini algılayarak analiz ediyor. Analiz işleminin ardından iç kısımdaki ana mikrofon ise kulak içerisindeki sesi analiz ederek ortamdaki gürültü ile ters etkide bir ses yaratıyor. Böylece dış mekandaki gürültü temizlenerek kullanıcının sadece sese odaklanması sağlanıyor. Ayrıca şeffaf mod adlı özellik ise ortam sesini kulaklığa vererek gizli dinleme yapılabilmesini sağlıyor.
AirPods Pro’da işlemci olarak ikinci nesil AirPods modelinde gördüğümüz H1 çipi kullanılmış. Özel optimize edilmiş 10 adet ses çekirdeğine sahip olan H1 çipi, çoklu işlem yeteneğine olanak sunuyor. Yani bir yandan müzik dinlerken, diğer taraftan Siri’ye sesli komut vererek asistanı harekete geçirebiliyorsunuz. IP54 sertifikası ise ter ve yağmur damlaları gibi küçük sıvı temaslarına karşı dayanıklılık gösteriyor.
Kablosuz şarj özellikli bir saklama kutusu bulunan Apple AirPods Pro, tek şarjla 5 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Aktif gürültü engelleyici ve şeffaf mod açık olduğunda ise bu süre 4.5 saate iniyor. Şarj üniteli kutu ise AirPods Pro’nun 24 saatten fazla kullanılabilmesini sağlıyor. Son olarak 30 Kasım’dan itibaren satın alınabilecek kulaklıkların ülkemizde 1.899 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.
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Philips PH805: Gürültü önleyicili kulaklık yakında Türkiye’de
Philips PH805 model kablosuz kulak üstü kulaklıklar; orta segment ANC (Aktif Gürültü Kontrollü) kulaklık pazarına üstün performans getiriyor. Akıllı katlanma Bzelliği, kullanım kolaylığı ve 235 gram ağırlığıyla aktif gürü
Yüksek kalite ve gürültü önleyici bir arada
Philips PH805 model kulaklık; dört mikrofonu, kulaklık kılıfının içinde ve dışında yer alan ikişer adet ileri ve geri besleme mikrofonları sayesinde arka plan gürültüsünün %95’ini yok ederek 27 dB’e kadar indiriyor. Kulaklık; sokak, insan, trafik ve arka plan seslerini yok etmesinin yanı sıra, içinde bulunan ergonomik kulak minderleri ve yumuşak hafızalı köpük sayesinde kesintisiz bir müzik keyfi sunuyor.
PH805’in sunduğu üstün ses kalitesi sayesinde dinleyiciler, müzisyenin aktarmak istediği kaliteyi deneyimleme fırsatı yakalıyor.
Sağ kulaklıkta bulunan tuşlar; ses asistanına ulaşıp ses düzeyini ayarlamaya yararken, aynı tuşa bir defa basarak aktif gürültü önleyiciyi çalıştırıyor. Kılıflarda bulunan “oynat”, “durdur”, “ileri” ve “geri sar” tuşlarıysa kullanıcısına tam kontrol sunuyor.
Hafif ve katlanabilir
Yüksek seviyede performans özelliklerine sahip PH805 gürültü önleyicili kulak üstü kulaklık, 235 gram ağırıyla pazarının en hafiflerinden. Katlanılabilir özelliği de saklarken ve seyahat ederken büyük kullanım rahatlığı sunuyor.
tü kontrollü kulaklıklar arasındaki en hafif kablosuz kulaklık olan PH805, yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.
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Cooler Master MM710 tanıtıldı: Delikli fare!
Cooler Master MM710 oyuncu faresi resmi olarak tanıtıldı. Şirketin 53 gram ağırlığı ile en hafif faresi olma özelliğini taşıyan model, tasarımıyla bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı.
Cooler Master MM170 özellikleri
MM710 hafif yapısı sayesinde, uzun oyun seanslarında daha az hareket, daha az yorgunluk ve bilek ağrılarından uzak durmanızı vadediyor. Petek yapısına sahip fare, kablosu tartılmadığında sadece 53gr ağırlığa sahip. Model 20 Milyon tuş basma ömrüne sahip anahtarlar, 16.000 DPI ayarlanabilir Pixart optik sensör, dayanıklı yapı ve ergonomik tasarım özellikleri ile öne çıkıyor.
Daha iyi kontrol ve oyun içi hassasiyet için optimize edilmiş olan MM710’un Pixart 3389 optik sensörü 16.000 DPI’a kadar ayarlanabilir. Fare hassasiyeti, düğme yanıt süresi, yüzey ayarı, kaldırma mesafesi, yoklama oranı ve daha fazlası gibi yazılım ile tamamen özelleştirilebilir. MM710’un sol ve sağ düğmeleri, 20 milyon basma için derecelendirilmiş OMRON anahtarlarını içeriyor.
Tuşlara kolay erişim için iki yan tuş bulunduran ambidextrous yapı, fareyi çoklu tutuş şekilleri için optimize eder. Çoğu el boyutu için parmak ucu tutuşuna uygun olan MM710’un şekli, daha küçük boyutlu eller için avuç içi tutuşuna da izin veriyor.
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Qi oyuncu ekipmanları: Hangi ROG ürünleri Qi standardını destekliyor?
Günümüzde akıllı telefonlarda 40 W üzeri hızlı şarj teknolojilerini görmekteyiz. Bunu aynı zamanda 15 W’a kadar çıkan kablosuz şarj desteği de ekleniyor. Genel olarak kablolu kullansak da kablosuz şarj desteği olan cihazlar ve ürünler de fazlasıyla artıyor. Peki bu kablosuz şarj standardı olan Qi nedir? Nasıl çalışır? Hangi cihazlar destekliyor? Detaylarını bu yazımızda veriyoruz.
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Qi Nedir?
Qi, uzak doğu kültüründe hayat gücü, spiritüel enerji anlamına gelen Çi’den adını alan ve Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından ilk olarak 2008 yılında ortaya çıkan bir kablosuz güç aktarımı standardını olarak ortaya çıktı. Qi standardının olayı ise 4 cm mesafeye kadar herhangi bir kablo bağlantısı olmadan iki cihaz arasında olan güç aktarımı olarak özetleyebiliriz.
Qi’nin gelişimi
İlk olarak 2008 yılında duyurulan Qi, akıllı telefonlarda ise Nokia Lumia 920 ile yerini aldı. Ardından Samsung Galaxy S3, Google Nexus 4 vb. cihazlarda da kullanılmaya başlandı. 2010 yılında 1.0 standardı 5 W kablosuz şarj desteği iken, 2015 yılında EPP (Extended Power Profile) ile beraber 15 W güç transferi sağlamayı başardı. Son dönemde ise Proprietary Power Delivery Extension (PDDE) sistemi ile Samsung ile ortaklaşa olarak 15 W hızının üzerine çıkmak için çalışmalar sürdürülüyor.
Nerelerde kullanılır?
Aslına bakarsanız bu standardı uygulanabilecek her noktada kullanılabilir yapıda. Sadece önemli olan Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından Qi standardına uygunluk sertifikası almak. Şu ana kadar ilk bakışta akıllı telefonlar ve kablosuz şarj pedleri ile sınırlı gibi gözükse de başta otomobiller olmak üzere akıllı saat, kablosuz kulaklık, monitörler, standlar, radyo, televizyon, müzik çalar hatta mousepad gibi birçok üründe görmekteyiz.
Qi destekli oyuncu ürünleri
Asus ROG Balteus Qi
RGB aydınlatmalı oyuncu mousepad modeli olan Asus ROG Balteus Qi dikey olarak dizayn edilen 320 x 370 mm boyutlarında geniş bir alana sahip. Elbette Qi desteği ile ROG Chakram başta olmak üzere kablosuz şarj olabilen tüm fareleri ve elbette akıllı telefonunuzu, kulaklığınızı da Balteus üzerindeki şarj bölümünden şarj etmeniz mümkün.
ROG Throne Qi
İlk bakışta basit bir kulaklık askısı gibi gözükse de içerisinde üç önemli özellik barındıran ROG Throne Qi, elbette yazımıza uygun şekilde alt bölmesinde ROG logosunun altına gizlenen Qi kablosuz şarj standına sahip. Böylece telefonunuz için ideal bir konum ayarlayan ROG Throne Qi, Aura Sync desteğiyle RGB aydınlatması ile en havalı stand olarak dikkat çekiyor. Buna ek olarak üzerinde iki adet 1.5 A şarj destekli USB 3.1 çıkışı ve bir de 3,5 mm jack bölümü yer alan ROG Throne’da ESS 9118 DAC ve bir amfi bulunuyor. Bu sayede bilgisayarınız desteklemiyor olsa bile buradaki çıkıştan 7.1 çevresel ses desteğine sahip bir ses kartına da sahip olabilirsiniz.