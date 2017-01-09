Apple, AirPods Kulaklıkları Bulmaya Yarayan Uygulamayı Kaldırdı

Apple’ın Eylül ayında duyurduğu günden bu yana çok konuşulan yeni kablosuz kulaklıkları AirPods bir kez daha gündeme geldi.

Apple’ın kulaklıkları uzun bir zamandır iki tartışmaya sahip. Bunlardan bir tanesi kablosuz kulaklıkların kulakta nasıl düşmeden duracağı. İkincisi de kayboldukları takdirde nasıl bulunacağı. Teknoloji devi ikinci sorunun cevabını vermişti ve geçen hafta Finder for AirPods uygulaması 3.99 dolardan satışa çıkarılmıştı.

Ancak kısa bir süre sonra uygulama App Store’dan kaldırıldı. Üstelik bu durum ile ilgili hiç bir açıklama da yapılmadı. Uygulama aslında çok kompleks bir şey yapmıyor. AirPods’un Bluetooth bağlantısını takip ederek kullanıcılara sinyal veriyor. Sinyal güçlendikçe kulaklığı yaklaştığınızı zayıfladıkça da uzaklaştığınızı anlıyorsunuz.

Uygulamanın kaldırılmasının nedeni bu yöntemin bu tarz küçük şeyleri bulmak için pek tercih edilir bir yöntem olmaması olabilir. Ancak hiç bir şeyin olmamasından daha iyiydi. Bunun alternatifi ise pek kimsenin tercih edeceği bir şey değil. O da 69 dolar verip kaybolan kulaklığın yenisini almak. Uygulamayı App Store’dan satın alanlar iade edip paralarını geri alabilirler.