Geçen yıl Eylül ayında Bloomberg’den Mark Gurman, Apple‘ın en sonunda en üst düzey telefonunun adını “Pro Max” yerine “Ultra” olarak değiştireceğini, çünkü bunun çok daha basit olduğunu ve Apple’ın Mac işlemcilerindeki Pro, Max ve Ultra katmanlarını ve ayrıca Apple Watch Ultra’yı adlandırma stratejisiyle daha yakından örtüşeceğini söyledi.

Şimdi, en son Power On bülteninde, Pro Max’i “Ultra” olarak yeniden adlandırmak yerine, Apple’ın her iki Pro modelinin üzerinde daha da üst düzey bir iPhone piyasaya sürebileceğini söylüyor. Bu, yeni 2024 iPhone sürümüyle birlikte gerçekleşebilir, bu nedenle iPhone 16 Ultra olarak adlandırılabilir.

Rapora göre, bu model muhtemelen iPhone 16 Pro Max’ten daha yüksek fiyatlı olacağından Apple daha fazla kamera iyileştirmesi, daha hızlı çip ve belki de daha büyük bir ekran getirebilir.

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Kamera iyileştirmeleri açısından, bir periskop kameraya sahip olabilir. Apple Analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 serisinin yalnızca bir veya en üst modelinin periskop kameraya sahip olacağını, dolayısıyla bunun Ultra modeli olabileceğini söyledi.

Apple nihayet gelecek yıl şarj portunu da kaldırabilir. Umarız daha hızlı kablosuz şarj bekleyebiliriz. Daha önceki söylentiler, AB’nin son teslim tarihinden bir yıl önce, 2023 sonbaharında piyasaya sürülecek olan iPhone 15’in bir USB-C portu içereceğini söylüyordu.