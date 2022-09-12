Apple yeni iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max’i yeni piyasaya sürerken, bazı analistler şimdiden gözlerini gelecek yılın sonunda gelecek olan bir sonraki iPhone 15’e dikmiş durumda. Ming-Chi Kuo, Apple’ın bir sonraki akıllı telefon serisinde büyük bir değişiklik yapmayı planladığını söyledi.

Nitekim verdiği bilgilere göre Apple, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro arasında daha büyük bir fark yaratmak istiyor. Pro Max modelinin yalnızca daha büyük bir iPhone 15 Pro olmaktan ziyade, 2023’te özel özellikler ve hatta daha iyi bileşenler sunması bekleniyor.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2 — Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2022

iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Pro Max’in yerini alacak

Apple, yıllardır olduğu gibi iPhone 15 Pro Max olarak adlandırmak yerine iPhone 15 Ultra olarak yeniden adlandırabilir.

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Apple, iPhone 15 Ultra olarak adlandırarak, bazı Android cihaz üreticilerinin yıllardır yaptığı gibi akıllı telefonun premium yönünü vurgulamak istiyor. Özellikle Galaxy S22 Ultra’yı veya en son Xiaomi 12S Ultra’yı örnek gsöterebiliriz. Bununla birlikte, Apple daha yakın zamanda bu değeri, ekstrem sporların hayranı olan sporcular için tasarlanan 999 Euro’luk süper dayanıklı bağlantılı saati olan yeni Apple Watch Ultra ile kataloğunda tanıttı. Bu nedenle, farklı Apple serilerini uyumlu hale getirmek için bir iPhone Ultra modelinin ortaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.

Apple’ın iPhone 15 Pro ve Ultra’yı 2023’te yeni A17 yongasıyla ve aynı zamanda bir periskop sensörüyle donatmayı planlalıyor[Söylenti]. Ancak en önemli değişiklik, USB-C bağlantı noktası için tescilli Lightning bağlantı noktasının terk edilmesi olacaktır. Önümüzdeki yılın sonunda yapılması planlanan cihazların tasarımının 2023’ün başında tamamlanması gerektiği için daha fazlasını yakında öğreneceğiz.