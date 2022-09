Apple yeni iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max’i yeni piyasaya sürerken, bazı analistler şimdiden gözlerini gelecek yılın sonunda gelecek olan bir sonraki iPhone 15’e dikmiş durumda. Ming-Chi Kuo, Apple’ın bir sonraki akıllı telefon serisinde büyük bir değişiklik yapmayı planladığını söyledi.

Nitekim verdiği bilgilere göre Apple, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro arasında daha büyük bir fark yaratmak istiyor. Pro Max modelinin yalnızca daha büyük bir iPhone 15 Pro olmaktan ziyade, 2023’te özel özellikler ve hatta daha iyi bileşenler sunması bekleniyor.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2

— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2022