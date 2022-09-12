iOS 16 işletim sistemi bugün resmen dağıtılacak. Apple’ın işletim sisteminin yeni sürümü, kilit ekranına yenilenmiş bir görünüm ve videolardaki metinleri okuma yeteneği gibi yeni işlevler getiriyor.

iOS 16 güncellemesi, yeni iPhone 14 serisinin duyuru etkinliği sırasında tüm kullanıcılar için çıkış tarihini kazanmıştı. Apple şimdi tüm dünya için resmi çıkış saatlerini duyurdu.

Afghanistan: 21:30

Algeria: 18:00

Australia: 03:00 (Tuesday)

Australia (Northern Territory: 02:30 (Tuesday)

Western Australia: 03:00 (Tuesday)

Austria: 19:00

Bangladesh: 23:00

Belarus: 20:00

Bolivia: 13:00

Brazil: 14:00

Bulgaria: 20:00

Canada: 11:00

Canad (East): 13:00

China: 01:00 (Tuesday)

Colombia: 12:00

Egypt: 19:00

Europe: 19:00

Finland: 20:00

Istanbul: 20:00

India: 20:30

Iran: 21:30

Iraq: 20:30

Japan: 02:00 (Tuesday)

Qatar: 20:00

Russia: 05:00 (Tuesday)

Saudi Arabia: 20:00

Singapore: 01:00 (Tuesday)

South Africa: 19:00

South Korea: 02:00

Thailand: 00:00 (Tuesday)

United Arab Emirates: 19:00

United Kingdom: 18:00

United States (PDT): 10:00

United States (EST): 13:00

iOS 16 alacak modeller

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone XS ve XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya sonrası)

İPhone iOS 16’ya nasıl güncellenir?

iPhone “Ayarlar” uygulamasını başlatın

“Genel” seçeneğini seçin

“Yazılım Güncellemesi”ne dokunun ve sistemin güncellemeyi aramasını bekleyin

Aynı ekranda “Şimdi Yükle”ye dokunun ve işlemin bitmesini bekleyin

iOS 16’daki Yenilikler?

iOS 16’da onlarca yeni özellik var. Artık farklı yazı tipleri, fotoğraflar, widget’lar ve daha akıllı bildirimlerle daha da fazla özelleştirmeye izin veren kilit ekranı için büyük bir değişiklik var.

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Ayrıca birden fazla kilit ve görev ekranı oluşturarak Odak modunun sistemin bu alanlarına da yansıması mümkündür. Günün farklı saatlerinde akıllı telefon etkinliğini kontrol etmenin kolay bir yoludur ve kullanıcıya daha iyi uyan ayarlamalar sunar.

Artık kilit ekranının alt kısmında yer alan bildirimler daha düzenli. Sistem araması (Spotlight dahil) daha fazla öne çıktı, ancak Canlı Metin ve SharePlay gibi diğer küçük değişikliklerden de bahsetmeye değer.