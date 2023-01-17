Cupertinolu teknoloji devi, Apple M2 Pro ve M2 Max çiplerine sahip olan yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro’ları basın bülteni ile tanıttı. İşlemci tarafında adeta bir devrim yaratan Apple, Intel ve AMD ile olan farkını iyice açmayı hedefliyor. Apple M2 Pro modeli 12 çekirdekli bir CPU, 19 çekirdeğe kadar GPU ve 32 GB’a kadar birleşik bellekle piyasaya sürülürken, Apple M2 Max 38 çekirdeğe kadar GPU gücü ve 96 GB’a kadar birleşik bellek desteğine sahip.

Apple M2 Pro’lu yeni 14 inç MacBook Pro 49.999 TL’den ve 16 inçlik model 77.499 TL’den Türkiye’de satışa sunulmuş durumda. Apple, M2 Pro’nun M2’nin birlikte gönderdiği transistör miktarının iki katına ve M1 Pro’dan yaklaşık yüzde 20 daha fazlasına sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca, normal M2’de bulunanın iki katı olan 200 GB/s birleşik bellek bant genişliğine sahip.

İlginizi Çekebilir: iPhone 14 Fiyatı Türkiye’de Zamlandı!

üm bu güç, Adobe Photoshop ve Xcode gibi uygulamalarda daha iyi performansla sonuçlanacak gibi görünüyor. Apple, M2 Pro’lu MacBook Pro’nun Adobe Photoshop’taki görüntüleri M1 Pro’ya göre yüzde 40’a kadar daha hızlı ve Intel Core i9 işlemcili MacBook Pro’dan yüzde 80’e kadar daha hızlı işleyebildiğini iddia ediyor.

Piyasanın yeni canavarı Apple M2 Max çipi, M2 Pro ile aynı 12 çekirdekli CPU ile geliyor. Ancak M1 Max gibi, GPU gücünü gerçekten daha fazla zorluyor. Apple, M2 Max’in grafiklerdeki M1 Max’ten yüzde 30’a kadar daha hızlı olduğunu ve görünüşe göre rakip sistemlerin bile çalıştıramadığı grafik yoğun projelerle mücadele edebileceğini iddia ediyor.

Apple’ın yeni yonga setlerinin yanında, yeni MacBook Pro modellerinin artık Wi-Fi 6E3 ve 60Hz’e kadar 8K ekranları ve 240Hz’e kadar 4K ekranları destekleyen daha gelişmiş bir HDMI ile geldiğini de belirtelim. Muhtemelen HDMI 2.1 teknolojisi yeni modellerde yer alıyor. Ancak Apple bununla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.