Apple, katlanabilir iPhone için patent aldı

Apple, Samsung ve Huawei’in ardından katlanabilir akıllı telefon konusunda sessizliğini bozdu. Şirket, katlanabilir iPhone için aldığı bir patent ile gündeme geldi.

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Katlanabilir akıllı telefonlar konusunda adım atmış olan şirketler, tüketicilerin hevesini kırmış olsa da Apple, bu konuda heyecan yaratmaya devam ediyor. Şirket bu yeni alanda haklı olarak acele etmiyor.

Apple’ın patentinde, cihaz belirli bir bükülebilir bölgeyi (Fold‘daki menteşe gibi) katlamak için tasarlanmış koruyucu bir üst katmana sahip. Koruyucu katmanın (ekran katmanının üstünde olacak) bildirildiğine göre cam, safir veya zirkonya gibi güçlü bir malzemeden yapılması bekleniyor.

Aynı zamanda çok yüksek fiyat etiketleri bulunan bu modeller, şimdilik çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Apple, şimdiden birçok rakibi gibi bu süreçte adımlar atmaya devam etse de uygun modellerin 2020’den önce gelmesi zor görünüyor.