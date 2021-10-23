Apollo’dan Sonra Yeni Bir Başlangıç!

NASA, Apollo görevinden bu yana ilk ay roketinin fırlatılması için Şubat’ı hedefliyor!

Artemis I Misyonu, yeni nesil derin uzay operasyonlarını başlatacak.

NASA şimdi güçlü Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin fırlatılması için Şubat 2022’yi hedefliyor. Ajansın Orion Mürettebat Kapsülü ile birleştirilmiş olan SLS, 332 fit (101,20 m) boyunda ve şu anda Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde duruyor. SLS, Artemis misyonları da dahil olmak üzere, Ay’ın üzerinde ve çevresinde yeni nesil derin uzay operasyonlarını başlatacak. Başlangıçta Kasım ayında başlaması planlanıyordu, ancak NASA, programın gerisinde kaldı. NASA Cuma günü yaptığı açıklamada, entegre sistemin, bir dizi entegre test de dahil olmak üzere, Ay çevresinde yaklaşan bir mürettebatsız uçuş testi için hazırlıkların son aşamasına girdiğini söyledi.

Artemis I olarak bilinen misyonu, mürettebatla gelecekteki bir uçuş testinin önünü açacak ve NASA, önümüzdeki yıllarda ilk kadını ve ilk renkli insanı aya göndermeyi hedefliyor.

Keşif Yer Sistemleri Programı Müdürü Mike Bolger, “Bu dönüm noktasının ne anlama geldiğini kelimelerle ifade etmek zor, sadece burada Keşif Yer Sistemleri’ndeki bizler için değil, aynı zamanda bu noktaya gelmemize yardımcı olmak için çok çalışan inanılmaz yetenekli tüm insanlar için…” Mike, yaptığı açıklamada, “Ekibimiz Artemis I’in lansmanına hazırlanmak için muazzam bir özveri gösterdi. Devam eden entegre testler ve Islak Elbise Provası ile lansmana başlamak için hala yapılacak işler olsa da, bütünüyle tamamlanmış SLS’yi görmek kesinlikle hepimiz için bir ödül.”

Test, arayüz doğrulama testi, programa özel mühendislik testi, uçtan uca iletişim testi, geri sayım sıralama testi ve ıslak elbise provası testini içeriyor.

Islak elbise için sahaya çıkmadan önce, ekipler VAB içindeki uçuş sonlandırma sisteminin iki parçalı testinden ilkini gerçekleştirecek. Sistemler doğrulandıktan sonra, 322 fit (98,15 m) yüksekliğindeki roket tekrar piste geri dönecek. Uçuş sonlandırma sistemi testinin ikinci kısmı da dahil olmak üzere son incelemeler ve kontroller yapılacak.

Ajans, başarılı bir ıslak elbise provasının ardından belirli bir lansman tarihi belirleyeceğini söyledi.

SLS, dört adet RS-25 sıvı yakıtlı motor ve milyonlarca pound itiş gücü üreten ikiz beş segmentli katı roket güçlendiriciler içeren bir çekirdek kademe tarafından desteklenmektedir. NASA, roket bileşenlerinin çalıştığından emin olmak için bu yıl çekirdek aşamasını ve motorlarını iki kez ateşledi ancak Ocak ayındaki ilk sıcak ateşleme testi bir hidrolik sistem sorunu nedeniyle erken sona erdi.

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NASA nihayet Mart ayında Ay roketinin motor ateşleme testlerini tamamladı.

1972 Apollo 17 Görevi, insanların aya yaptığı son yolculuktu.

Kaynak: FOX NEWS