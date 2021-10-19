NASA, Lucy’nin Güneş Panellerinden Biriyle Sorun Yaşıyor!

NASA, Lucy’nin Güneş panellerden birinin tam olarak kilitlenmeyebileceğini söyledi.

NASA’nın, Jüpiter çevresindeki asteroit kümelerini keşfetmek için yeni başlattığı robotik bir uzay aracı, uzay yolculuğunda biraz sorun yaşayabilir. “Lucy” adlı uzay sondası, Güneş’ten gelen ışınları toplamak ve Güneş Sistemi’ndeki 12 yıllık yolculuğunda uzay aracı için güç üretecek olan iki ana güneş panelinden biri ile ilgili sorunlar yaşıyor.

NASA, Lucy’i 16 Ekim Cumartesi sabahın erken saatlerinde Florida’dan bir Atlas V roketi ile fırlattı. Fırlatma bir başarı olarak kabul edildi ve Lucy’yi 2027 yılına kadar Jüpiter’in Truva atları olarak adlandırılan asteroitlerine ulaşmak için yörüngeye taşıyacak.

Mürettebatsız uzay aracı, bir United Launch Alliance Atlas V roketinde saat 05:34 ET’de havalandı. Lucy, kendi anteninden Dünya’ya ilk sinyalini sabah 6:40 ET’de NASA’nın Derin Uzay Ağı’na gönderdi. Bilim adamları, Güneş’in yörüngesinde Jüpiter ile aynı yol üzerinde dönen Truva asteroitlerinin güneş sistemimizin oluşumu hakkında ipuçları barındırabileceğine inanıyor. Ajans, NASA’nın bu kadar çok farklı asteroiti keşfetmeye yönelik ilk tek uzay aracı görevi olduğunu söyledi.

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Ancak Pazar günü NASA, ajansın web sitesindeki bir güncellemeye göre Lucy’nin 24 fit genişliğindeki güneş panellerinden birinin tam olarak kilitlenmeyebileceğini duyurdu. Görevin geleceği için bunun ne anlama geldiği belli değil, ancak NASA, görev ekibinin sorunu analiz etmeye çalıştığını ve önümüzdeki günlerde sonraki adımları atacağını söylüyor. Bu arada, her iki güneş enerjisi paneli de güç üretiyor ve pili şarj ediyor, bu nedenle mandal sorunu şu anda Lucy’i olumsuz etkilemiyor gibi görünüyor. Yani Lucy şimdilik sorunsuz şekilde çalışıyor.

NASA yaptığı açıklamada, “Diğer tüm alt sistemler normal” diyor. “Mevcut uzay aracı tutumunda Lucy, sağlığına ve güvenliğine hiçbir tehdit oluşturmadan çalışmaya devam edebilir.”

Bununla birlikte, Lucy Güneş Sisteminin derinliklerine doğru ilerlerken, uygun olmayan bir şekilde kilitlenmiş bir güneş dizisi bir sorun olabilir. Uzay aracının yedi Truva asteroitinin yanı sıra ana Asteroid Kuşağı’ndaki bir asteroidi de ziyaret etmesi planlanıyor ve gezegenimizin yerçekiminden bir destek almak için Dünya etrafında üç kez tur atacak. Önümüzde uzun bir yol var ve Güneş’ten güç üretmek, Lucy’nin bu yolculuğunda kesinlikle hayati önem taşıyacak.

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Kaynak: The Verge, NASA