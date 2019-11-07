İnternet
Antivirüs yazılımlarında hangi ayarlar varsayılan olarak açık olur ve neden?
Antivirüs yazılımları, bilgisayarların hayatımıza girdiği ilk yıllardan bu yana virüslerden korunmak için kullandığımız yegane yöntem. Tarihi 1980′lere dayanan antivirüs yazılımları, tabii ki gelişen teknolojiyle birlikte yıllar içerisinde evrim geçirdi. Hem ortaya çıkan virüs türlerinin değişmesi, hem de internet çağıyla birlikte online bankacılık gibi yeni güvenlik ihtiyaçlarının doğmasıyla antivirüs yazılımlarının geçmişte sunduğu özelliklerle bugün sunduğu özellikler arasında oldukça fark var. Peki, antivirüs yazılımlarında hangi ayarlar varsayılan olarak açık olur ve bunun nedeni nedir?
Bu yazımızda, antivirüs programlarının genelinde yer alan güvenlik seçeneklerine yakından bakacağız. Bu sayede günümüzde BitDefender gibi gelişmiş antivirüs programlarında olduğu gibi, bir antivirüs yazılımında olması gereken temel özellikleri sıralamış olacağız. Günümüzün ihtiyaçlarını düşündüğümüzde, BitDefender’da yer alan tüm zararlı yazılımlara karşı gerçek zamanlı koruma, ransomware koruması, kimlik hırsızlığı ve tarayıcı güvenliği, webcam koruması gibi özellikler öne çıkıyor.
Zararlı yazılım koruması
Günümüzde kullandığımız antivirüs programlarını akıllı telefonlara benzetebiliriz. Çünkü akıllı telefonların ana amacı aslında telefon görüşmelerimizi gerçekleştirmektir. Ancak uygulama dünyası sayesinde akıllı telefonumuzla telefon görüşmesi haricinde pek çok şey için kullanıyoruz. Antivirüs yazılımları da birçok farklı özellik sunuyor olsa da temel işlevleri bilgisayarınızı zararlı yazılımlardan korumaktır. O nedenle hangi antivirüs yazılımını kullanıyor olursanız olun, varsayılan olarak açık olan yegane işlev zararlı yazılım korumasıdır.
Zararlı yazılım dediğimizde sadece virüslerden söz etmiyoruz. Virüslerle birlikte trojan ve casus yazılımları gibi bilgisayarınızı veya bilgisayarınızın içerisindeki verilerinizi hedef alan tüm zararlı yazılımlar bu gruba dahil. Ayrıca kullandığınız antivirüs yazılımında sözünü ettiğimiz korumanın gerçek zamanlı olması da önemli. Zira gerçek zamanlı korumaya sahip olmayan antivirüs programlarımda, zararlı yazılımların tespiti için tüm bilgisayarın taranması gerekir. Ancak gerçek zamanlı koruma olduğunda, yazılım dinamik olarak bilgisayarınızdaki dosyaları tarar ve zararlı bir durum gördüğü anda aksiyon alarak sizi korur.
Tarayıcı güvenliği, ransomware ve diğer ek koruma özellikleri
Kullanıcıların güvenliğini tehdit eden unsurların birçoğu internette yer alıyor. O nedenle popüler antivirüs programlarının hemen hemen hepsi, tarayıcı güvenliği ile birlikte kullanıcıların internette karşılaşabilecekleri zararlı yazılımlara karşı koruma sağlıyor. Yazımızın başında gelişen teknolojiyle birlikte virüslerin ve diğer zararlı yazılımlarınn da evrim geçirdiğini söylemiştik. Bunun en güzel örneği son yıllarda milyonlarca bilgisayarı etkisi altına alan ransomware veya Türkçe adıyla fidye yazılımları.
Bugün popüler antivirüs programlarının birçoğunda ransomware koruması varsayılan olarak aktif bir şekilde kullanılıyor. Kendi içerisinde de türlerine göre farklılık gösteren fidye yazılımları, temelde bilgisayarınıza girdiğinde verilerinizi kitleyen ve açılması için sizden fidye isteyen bir zararlı yazılım türü. Fidye genellikle paranın izinin takip edilmesini zorlaştırmak adına Bitcoin üzerinden talep ediliyor. Ancak işin kötü tarafı, bazı ransomware örneklerinde fidyeyi ödeseniz dahi sizin için hayati önem taşıyan dosyalarınıza ulaşamayabiliyorsunuz. O nedenle günümüzün en önemli antivirüs özelliklerinden birisi ransomware diyebiliriz.
Tabii ki internette kullanıcıların güvenlik ihtiyacı duyduğu farklı alanlar da var. Örneğin son yıllarda artan kimlik bilgileri hırsızlığı veya bankacılık işlemlerinde görülen kişisel veri hırsızlığı. O nedenle antivirüs yazılımlarında güvenlik duvarıyla birlikte tarayıcı güvenliği genellikle varsayılan olarak açık bir şekilde geliyor. Böylece kullanıcılar sadece harici kaynaklardan gelebilecek zararlı yazılımlara değil, internet üzerinde karşılaşabilecekleri zararlı yazılımlara da korunaklı oluyor.
Anti-izleyici
Anti-izleyici özelliği, aslında tarayıcı güvenliğinin içerisinde olduğu bir konu. Çevirimiçi gizlilik sağlayan anti-izleyici özelliği, web sitelerinin sizinle ilgili veri toplamasını engelleyerek kişisel veri güvenliği adına oldukça önemli bir işlev görüyor. Popüler birçok antivirüs programında anti-izleyici özelliği varsayılan olarak açık geliyor. Ancak eğer iyi bir antivirüs programı kullanıyorsanız, hangi tarayıcıda bu özelliğin aktif olabileceğini seçebiliyor ve böylece tek bir tarayıcıya mahkum kalmıyorsunuz. Böylece eğer bilgisayarınızda Firefox, Chrome veya Opera gibi tarayıcıları kullanıyorsanız, tümü için anti-izleyici özelliğini kontrol edebiliyorsunuz.
Sistem ve güvenlik açıklarını kontrol
Gelişmiş antivirüs programları, bilgisayarınızı sadece kötü amaçlı yazılımlardan korumuyor. Aynı zamanda bilgisayarınızda güvenlik açığı olabilecek noktaları da kontrol ederek, daha kapsamlı bir güvenlik sunuyor. Sözünü ettiğimiz programlar bilgisayarınızın Windows güncellemesini, sistemin genel durumunu, uygulamaları ve bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını kontrol eder. Böylece eksik güncellemeden dolayı bir güvenlik açığına maruz kalmaz veya bilmeden güvenli olmayan bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda zarar görmezsiniz. Antivirüs yazılımı, tüm bu konularda gerçek zamanlı bir kontrol yapar.
Webcam koruması
Son dönemde antivirüs programlarında varsayılan olarak görmeye başladığımız bir diğer önemli özellik webcam koruması. Zira hem masaüstü PC’lerde hem de neredeyse tüm dizüstü bilgisayar modellerinde webcam bulunuyor ve eğer bilgisayarımızı korumuyorsak, zararlı yazılımlar aracılığı ile webcam’e ulaşmak hiç de zor değil.
Bu konu öylesine önemli ki, hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Mark Zuckerberg’in ortaya çıkan bir fotoğrafında, dizüstü bilgisayarındaki webcam’i güvenlik nedeniyle bantladığını ortaya çıkmıştı. Neyse ki başarılı antivirüs programlarında artık bu özellik varsayılan olarak geliyor ve istenmeyen uygulamaların gizlice kameraya ulaşması engelleniyor. Aynı şekilde birçok antivirüs yazılımı, sadece kameraya değil bilgisayarınızdaki dahili mikrofona erişimi de koruyarak, konuşma kayıtlarının istenmeyen kişilere ulaşmasını engelliyor.
Anti-spam
Zararlı yazılımların kullanıcılara ulaşma yöntemlerinden bir diğeri de e-postalar. O nedenle popüler yazılımlar, ransomware gibi koruma yöntemlerinin yanı sıra spam mailleri filtreleyen özellikleri de varsayılan olarak kullanıyor. Genellikle bilgisayarınızda Microsoft Outlook veya Thunderbird gibi istemciler üzerinde çalışan bu anti-spam filtresi, otomatik olarak spam e-mailleri filtreliyor ve gelen kutunuzu temiz tutuyor.
Genel
Twitter için çalışan iki eski personel Suudiler adına casuslukla suçlanıyor
Sosyal medya platformu Twitter için çalışan iki eski personel, aralarında Suudi hükümetine muhalif isimlerin de olduğu kişiler hakkında Suudi Arabistan’a para karşılığı bilgi sızdırmakla suçlanıyor.
Washington Post‘a göre, San Francisco‘da açılan davada, eski Twitter çalışanları Ahmed Ebuammu ve Ali ez-Zebara, 2015’te Twitter kullanıcılarının kişisel bilgilerini, Suudi yönetimine yakın isimlere para karşılığı aktarmakla suçlandı.
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Savcılık, dava dilekçesinde, ABD vatandaşı Ebuammu ve Suudi vatandaşı Zebara’nın, Ahmet el-Mutayri adlı üçüncü bir şahısla bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri, Suudi Kraliyet ailesi adına çalıştığı belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Almutairi, söz konusu iki eski Twitter çalışanı ve Riyad arasında aracılık yapmakla itham ediliyor. Çarşamba günü Seattle şehrinde mahkemeye çıkarılan Ahmad Abouammo’nun “kaçma şüphesi” nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cuma günü davanın görülmesine devam edilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer iki kişinin Suudi Arabistan’da olduğunu açıkladı. Abouammo, belge usulsüzlüğü ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan beyanda bulunmakla da suçlanıyor. Abouammo’nun Twitter’daki işinden 2015’te ayrıldığı belirtiliyor.
Twitter’da mühendis olarak görev yapmış olan Alzabarah da, 2015 yılında Suudi yetkililer adına 6 bin kullanıcının kişisel verilerine erişmekle suçlanıyor. Soruşturmayı yürütenler, yöneticilerinin durumu farketmesiyle önce idari izne çıkarıldığını, ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan’a kaçtığını kaydediyor. ABD’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
Twitter yaptığı açıklamada, “Twitter’ı dünyayla fikirlerini paylaşmak ya da iktidardakilerden hesap sormak için kullanan pek çok kişinin karşı karşıya olduğu risklerin farkındayız. Gizliliklerini ve hayati işlerini yapma becerilerini korumak için araçlarımız var” dedi.
Genel
Samsung eski Smart TV’leri artık Netflix’i desteklemeyecek
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı eski televizyon modellerinde internetten dizi ve film izleme hizmeti veren Netflix‘in izlenemeyeceğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde yayımlanan ancak bir süre sonra kaldırılan açıklamasında, 1 Aralık’tan itibaren bazı eski model Samsung televizyonlarda Netflix desteğinin kalkacağı belirtildi.
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İngiliz haber sitesi Independent‘e göre buna gerekçe olarak “teknik zorlukları” gösterdi. Şirket, Netflix’le uyumlu cihazların listesini yayımladı fakat bir süre sonra bu listeyi de sitesinden kaldırdı. Independent, desteğin kalkacağı televizyonlarda Netflix izlemek için Apple TV, Chromecast, oyun konsolları ve set üstü kutuları gibi ek cihazların kullanılması gerekeceğini yazdı.
Samsung’un açıklamasında, bazı eski Smart TV’ler Netflix hizmetini kaybedecekler. 1 Aralık 2019’dan itibaren Netflix kullanamayacak olan Smart TV’ler, bağlanacak Apple TV, Xiaomi Mi Box gibi ayrı cihazlar veya oyun konsolları ile kullanıcılara Netflix hizmeti sunmaya devam edebilecek. Ancak kendi sistemlerinde olan Netflix uygulaması, 1 Aralık 2019’dan itibaren kullanılmaz hale gelecek.
Samsung haberini Netflix doğruladı: Az sayıda üye etkilenecek
Netflix, İngiliz MailOnline sitesine değişikliği doğruladı ancak bundan az sayıda kullanıcının etkileneceğini açıkladı. Şirket, bu kullanıcılara uyarı gönderildiğini duyurdu. Şirket sözcüsü “2 Aralık’tan itibaren teknik zorluklar nedeniyle Netflix az sayıdaki eski cihazda desteklenmeyecek” dedi.
Netflix, kısa bir süre önce şifre paylaşımını sınırlamaya yönelik önlemler üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Son olarak hangi cihazların Netflix hizmeti almaya devam edeceğini resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
Haber
Yandex Alisa Türkiye’de kullanıma sunuldu
Yandex, Alisa isimli akıllı asistanını Türkiye’de kullanıma sundu. Rusya‘nın ardından Türkiye‘de hizmet vermeye başlayan Alisa isimli akıllı asistan, trafik ile ilgili pek çok bilgiyi sizlere aktarıyor.
Türkiye’nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kullanıcıların daha zengin bir Navigasyon deneyim yaşamasını sağlayacak bir yenilik sunuyor. Yandex Navigasyon kullanıcılarına yolculuklarında bundan böyle Akıllı Asistan Alisa eşlik ediyor. Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan kullanılıyor.
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Pek çok yeteneğe sahip olan Alisa; yol ve trafik durumu, adres ve mekân bilgisi söylemenin ya da rota oluşturmanın yanı sıra, hava durumu ve tarih bilgisi de verebiliyor. Rusçadan sonra ilk kez Türkçe öğrenen Alisa’ya her türlü soruyu sormak, sohbet edebilmek mümkün. Kullanıcılar Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenerek veya harita üzerinde yer alan mikrofon ikonuna tıklayarak, akıllı asistana kolayca ulaşabiliyor.
Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt akıllı asistan hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
“Yandex Navigasyon olarak Türkiye’de 2013’ten bu yana kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 4.5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi”
Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko şunları söyledi: “ Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. En güçlü makine öğrenimi metotları kullanılarak geliştirilen Alisa’nın ikinci dilinin Türkçe olmasından dolayı da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.”” Dedi.