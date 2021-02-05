Dizi/Film/Kitap
Ant-Man filmi Kapadokya’da çekiliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Ant-Man filmi çekimlerine Kapadokya’da başladığını açıkladı. Katıldığı TV programında Bakan Ersoy, yabancı prodüksiyonları Türkiye’ye davet etmek için yasa çıkarıldığından da bahsetti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Netflix, ilgi uyandıran özelliği Android için getiriyor!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de konuk olduğu bir programda Türkiye’de çekimleri devam eden Hollywood yapımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, Marvel’ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya’da çekildiğini aktardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde çekimleri Antalya’da devam eden Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı Five Eyes filminin de setini ziyaret etmiş. Bakanın söylediğine göre ekip Antalya’da çekim yapabiliyor olmaktan bir hayli mutlu.
Ülkemizde çekimleri devam eden Hollywood yapımlarından bahseden Bakan Ersoy, “Yabancı film yapım desteği adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkardık. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar.
Büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye’ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye’de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz.
En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye’de harcanıyor. Şu an ‘Ant-Man’ var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor” dedi.
Son olarak, Ant-Man 3 filmi 2023 yılında sinemalarda gösterime girecek. Ancak bu yeni filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yok.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Dizi/Film/Kitap
Netflix, Behzat Ç.’yi kaldıracağını duyurdu; kullanıcılar ise bunu istemiyor!
Netflix, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ni 28 Şubat 2021 tarihinde içerik kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu. Platformda 1 sezon/96 bölüm olarak var olan Behzat Ç., yayın haklarının bitmesi nedeniyle Netflix’ten izlenemeyecek.
İlgili haber: Friends aşıkları toplanın: Dizi, 10 sezonuyla birden BluTV’de!
Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu gibi isimlerin başrolünü paylaştığı polisiye dizisi Behzat Ç. şimdiye kadar ilk sezonuyla Netflix kütüphanesinde bulunmaktaydı. Toplam 96 bölümüyle Netflix’te var olan dizi, sansürlü olması nedeniyle de büyük tepki toplamıştı. Netflix, Behzat Ç. dizisini 28 Şubat 2021 tarihinden itibaren içerik kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Netflix’in Android, iOS ve masaüstü sürümlerinde Behzat Ç.’nin sayfasında gösterilen bilgilendirme mesajında, “Bu içeriği Netflix’te izlemek için son gün: 28 Şubat” ifadesi yer alıyor. Ancak, dizinin kaldırılmasını istemeyen kullanıcılarsa sosyal medyadan Netflix Türkiye’ye atıf yaparak serzenişte bulunuyorlar.
Kullanıcılar, Behzat Ç. dizisinin Netflix’ten kaldırılmasını istemiyor
Özellikle Twitter kullanıcıları, yaptıkları sitem dolu paylaşımlarda Behzat Ç. dizisinin Netflix kütüphanesinden kaldırılmasını istemediklerini belirtiyorlar. Hattâ dizinin kaldırılacağı tarih 28 Şubat’tan itibaren üyeliğini iptal edeceğini; zaten sırf Behzat Ç. için Netflix’e üye olduğunu ifade edenler bile var.
Behzat Ç.’yi kaldıracağını duyuran Netflix’e gelen bazı tepkiler:
Lan ne demek Behzat Ç. Netflix'in listesinden kalkıyor amirime büyük ayıp….
— Raikonnen Ama Sarhoş Olanından (@drunkrai) January 30, 2021
28şubatta tek giden behzat ç olmaz, beni de kaybedersin Netflix
— bilgesan (@bilgehandee) January 30, 2021
Yaklaşık 1 yıldır trendler listesinden düşmeyen bir diziyi, netflix, neden kaldırma ihtiyacı duydu? Gerçekten ilginç.. @netflixturkiye pic.twitter.com/IbWiLOOgqV
— No Context Behzat Ç. (@nocontextamirim) January 30, 2021
Netflix’i Behzat Ç. izlemek için kullanıyorum sadece
— Muamer Karaşın (@1delikanlii) January 29, 2021
behzat c 28 subatta netflixden kaldiriliyormus netflix uyeligimiz de 28 subatta biter o zaman
— ay (@selmademrell) January 31, 2021
Netflix, Behzat Ç.’yi neden kaldırıyor?
Behzat Ç. dizisi Netflix’in kendi yapımı olmadığı için, platformda bulunabilmesi dizinin yapımcısıyla Netflix arasındaki lisans anlaşmasına bağlı. Yani Netflix, Behzat Ç.’nin veya bunun gibi yayın haklarını satın aldığı herhangi bir içeriğin lisansını yenileyemezse, bu durumda o içeriği mecburen kaldırmak zorunda kalıyor.
Bu konuyla alâkalı olarak Netflix’in yardım sayfasında şu bilgiler yer alıyor:
İzlemek istediğiniz içerikleri devam ettirmeye çalışsak da bazen lisans anlaşmaları nedeniyle bazı içerikler Netflix’te yayından kalkar.
Bir dizi veya filmin lisans süresi bittiğinde aşağıdakileri göz önünde bulundururuz:
- İçeriğe ait haklar hâlâ mevcut mu?
- İçerik ne kadar popüler ve maliyeti nedir?
- Mevsimsel ve bölgesel faktörler
Behzat Ç. dizisinin 1 yıldır Netflix’in Top10 listesinden düşmediğine bakılırsa, dizinin popülerliği oldukça yüksek. Yani büyük ihtimalle Netflix, en azından kendi adına dizinin lisansını yenilemek için uğraşacaktır; fakat karşısındaki muhataplarıyla anlaşamadığı müddetçe Netflix’in de elinden gelen pek bir şey yok.
Dizi/Film/Kitap
GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşananlar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi, olayların üstünden henüz çok kısa bir süre geçti. Ancak buna rağmen, konuya olan yoğun merak film ve dizi yapımcılarının da dikkatini çekti bile. Öyle ki, dev yapım stüdyoları konuyu anlatan iki film ve bir dizi için çalışmalara şimdiden başladı…
Hazır konu dizi ve filmlerken, sizlerle bir tavsiyemizi paylaşmak isteriz. Bu nedenle, siz de bu içerikleri tüketeceğiniz bir tablet arayışındaysanız, bu listemiz tam size göre!
GameStop için bir film Netflix’ten, bir film MGM’den
GameStop olayına olan ilgi, iki yapımcıya kolları şimdiden sıvattı. İlk olarak, ünlü stüdyo MGM (Metro Goldwyn Mayer) harekete geçti. MGM için her şey “The Social Network (Sosyal Ağ)” filminin senaryosunun arkasındaki kitabın yazarı Ben Mezrich’in duyurusuyla başladı. Mezrich GameStop hakkında bir kitap yazacağını açıklar açıklamaz, MGM hemen harekete geçti ve projenin film haklarını satın aldı. Buna ek olarak, MGM, Mezrich’le çalışması için ünlü senaryo yazarı Michael DeLuca’yı projeye atadı. Kısacası, MGM bu film için tüm gücünü kullanacağa benziyor. Aynı şekilde, Netflix de GameStop filmi için hazırlıklara başlamış durumda. Ünlü dijital yayın platformu, proje için meşhur senaryo yazarı Mark Boal’la görüşmelere başladı. Bunun yanında, Netflix’in, projenin oyuncu kadrosuna Noah Centineo’yu da dahil etmek istediği gelen haberler arasında. Son olarak, filmin finansal/ekonomik konulardaki danışmanlığını da ünlü pazarlama profesörü Scott Galloway’in yapacağını da belirtelim.
Bu haberi de sevebilirsiniz: GameStop hisseleri neden olay oldu? Sizler için açıkladık
Dizi de yolda!
Adeta iki film yetmezmiş gibi, GameStop olayını anlatan bir de TV dizisi geliyor. Ünlü yapımcılar Matthew Cooper ve Jessamine Burgum’ın yeni kurduğu prodüksiyon firması Pinky Promise, mini bir dizi için kolları sıvadı. Olayları GameStop ve AMC’deki işlerinden çıkarılan iki çalışanın perspektifinden ele alacak dizi, aksiyon türünde olacak. Ayrıca, dizinin isminin “To The Moon” olacağı da gelen bilgiler arasında.
Dizi/Film/Kitap
Tomb Raider animesi Netflix’e geliyor!
Tomb Raider anime haliyle Netflix‘e geliyor. Dizi olarak planlanan yapımın sevilen oyun serisi ile bağlantılı olarak bizleri karşılayacak.
İlginizi çekebilir: Philips 9206 Premium100Hz DLED TV ve 8506 Performance Series DLED TV yakında satışta!
Tomb Raider anime oluyor!
Oyun dünyası ve film dünyası ortak işlerle hayranlarını karşılamaya devam ediyor. Son dönemde popülaritesi artan oyun içerikli dizi film serilerine bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle bu konuda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Netflix, şimdi Tomb Raider hayranları için içerik üretecek. Firma sevilen oyun serisini dizi olarak hayranlarına sunmayı planlıyor. Hollywood Reporter isimli internet sitesinde ortaya çıkan habere göre, dizi anime olacak. Ancak anime olarak izleyenleri karşılayacak yapım 2018 yapımı film ile herhangi bir bağlantıya sahip olmayacak.
Dizi 2013’te yeniden yapılan Tomb Raider oyun serisiyle bağlantılı olacak. Ayrıca dizinin yapımcılığında Tasha Huo yer alıyor. Bir diğer Netflix yapımı The Witcher: Blood Origin‘de yazarlık yapan Tasha Huo, bu proje için en uygun isim olarak gösterilmekte. Bununla birlikte anime serisinin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi. Teknik detayları da belli olmayan anime serisinin, ne yazık ki çıkış tarihi de belli değil. Ancak var olan haberler bile hayranların heyecanını arttırmayı başardı. Bakalım Netflix yeni anime serisiyle birlikte The Witcher‘da yakaladığı başarıyı sürdürecek mi bekleyip göreceğiz.
Tomb Raider’ın yeni anime serisini beklerken, oyunlardaki deneyiminizi arttıracak fiyat performans ürünü oyuncu ekipmanlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
Apple VR gözlük geliyor! İşte $3000’lık cihaz hakkında bildiklerimiz
Ant-Man filmi Kapadokya’da çekiliyor
Motorola Ibiza 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak!
BluTV üyelerine S Sport müjdesi
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.