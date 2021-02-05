Ant-Man filmi Kapadokya’da çekiliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Ant-Man filmi çekimlerine Kapadokya’da başladığını açıkladı. Katıldığı TV programında Bakan Ersoy, yabancı prodüksiyonları Türkiye’ye davet etmek için yasa çıkarıldığından da bahsetti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de konuk olduğu bir programda Türkiye’de çekimleri devam eden Hollywood yapımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, Marvel’ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya’da çekildiğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde çekimleri Antalya’da devam eden Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı Five Eyes filminin de setini ziyaret etmiş. Bakanın söylediğine göre ekip Antalya’da çekim yapabiliyor olmaktan bir hayli mutlu.

Ülkemizde çekimleri devam eden Hollywood yapımlarından bahseden Bakan Ersoy, “Yabancı film yapım desteği adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkardık. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar.

Büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye’ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye’de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz.

En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye’de harcanıyor. Şu an ‘Ant-Man’ var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor” dedi.

Son olarak, Ant-Man 3 filmi 2023 yılında sinemalarda gösterime girecek. Ancak bu yeni filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yok.

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