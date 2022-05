Anonymous bilgisayar korsanlarının Ukrayna’yı desteklemek için Rusya’ya resmen savaş ilan etmesinden birkaç hafta sonra, kolektif şimdi başka bir hacker grubu olan Killnet‘i ele geçiriyor. Twitter’da @YourAnonOne hesabı, Anonymous grubunun artık resmi olarak Rus yanlısı Killnet bilgisayar korsanlarına karşı siber savaşta olduğunu duyurdu.

Killnet, grubun İtalyan Parlamentosu, ordu ve Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün web sitelerine saldırmasının ardından birkaç gün önce haberlerde çıkmıştı. Saldırı Automobile Club d’Italia‘yı ve diğer bazı İtalyan kurumlarını da vurdu. Diğer Rus bilgisayar korsanları da büyükelçilikleri hacklemek için diplomat kılığına girmişti.

Twitter’da savaş ilanından kısa bir süre sonra Anonymous, Rusya’daki resmi Killnet sitesinin kapatıldığını bildiren yeni bir mesaj yayınladı. Anonymous kolektifi, Killnet’e defalarca saldırarak, muhtemelen son haftalarda Avrupa’da çoğalan saldırılarının sorunsuz işleyişini bozmayı umuyor.

Nisan ayı sonunda grup, Romanya hükümetine de saldırdı. Hükümet ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere kamu kurumlarına ait web siteleri, Rusya kaynaklı hizmet reddi saldırılarından etkilendi. Rumen ajansları, Killnet’in DDoS saldırılarında uzmanlaştığını ve daha önce ABD, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve diğer NATO üyelerinin hükümetleriyle bağlantılı sitelere saldırdığını duyurdu.

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, saldırıyı “sembolik” olarak nitelendirdi: “Bu tür saldırılar, devam eden bir savaş olmasa bile hükümet sitelerinde oluyor. Siber güvenlik birimlerimiz hazır. Bunun gibi bölümler de amatörler tarafından yapılıyor. Bazıları kurumlar tarafından yönetiliyor”. Bu nedenle Anonymous kolektifinin NATO ülkelerine yönelik Killnet saldırılarını püskürtmeyi başarabilir. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.

The #Anonymous collective is officially in cyber war against the pro-Russian hacker group #Killnet.

— Anonymous (@YourAnonOne) May 21, 2022