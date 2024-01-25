Enis Kirazoğlu Anomaly Agent oyunu ile bugün oldukça güçlü bir çıkış yaptı. Teknoloji sektörünün sevilen ismi Enis Kirazoğlu oyunu Anomaly Agent çıktığından beri Anomaly Agent sistem gereksinimleri neler sorusu çok sık soruluyor. Anomaly Agent sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Anomaly Agent oynanabilecek sistemler.

Anomaly Agent Sistem Gereksinimleri

Anomaly Agent sistem gereksinimleri şu şekilde (minimum):

İşletim Sistemi: Windows 7+

İşlemci: Intel i5+

Bellek: 2 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

Depolama: 500 MB

DirectX: Sürüm 10

Anomaly Agent hangi platformlarda oynanabilecek sorusu da çok sık soruluyor. PC, Steam Deck, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında bugün itibariyle satışa sunulan Anomaly Agent, beklenenin ötesinde bir aksiyon-platform deneyimi vadederken, Nintendo Switch platformu için oyun yarın çıkacak.

Anomaly Agent, geniş bir oyuncu kitlesine hitap edebilmek için tasarlanmış bir oyun. Anomaly Agent minimum sistem gereksinimleri, oyunun nispeten eski sayılabilecek sistemlerde bile sorunsuzca çalışabileceğini gösteriyor.

Anomaly Agent Konusu Ne?

Anomaly Agent sistem gereksinimleri ne sorusunun yanında Anomaly Agent konusu ne sorusu da çok sık soruluyor. Anomaly Agent, cyberpunk temalarının hakim olduğu bir evrende geçen aksiyon-platform türünde bir oyun. Oyuncular, beklenmedik olayları çözen bir ajanı kontrol ederek, heyecan dolu görevlere atılıyorlar.

Phew Phew Games‘in tanımına göre, oyunun hikayesi ve atmosferi şu şekilde öne çıkıyor: “Bu cyberpunk temalı aksiyon-platform oyununda anomali olaylarını çözen bir ajansın. Synthwave müzikler eşliğinde çatışmalara gir, seçimlerinle hikâyeye etki et, akrobatik hareketlerle engelleri aş! Zamanın büküldüğü bu macerada birbirinden özel ekipmanlar kullanarak anomalileri durdur!”

Anomaly Agent Fiyatı

Anomaly Agent sistem gereksinimleri bu oyunun geniş bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, Anomaly Agent fiyatı da oyunun özellikle Türk oyuncular gözetilerek fiyatlandırıldığını gösteriyor.

Anomaly Agent fiyat Steam platformunda indirimli olarak 4,99 dolar (150,88 TL) yerine 3,99 dolar (120,63 TL) fiyatla sunuluyor. Oyunun Xbox platformunda ise indirimli fiyatı 126,43 TL, normal fiyatı ise 148,75 TL olarak belirlenmiş durumda.

Oyunun çıkışının ilk haftasında her iki platformda da özel indirimlerle oyunculara sunulacak olan Anomaly Agent, 31 Ocak’a kadar devam edecek kampanya ile daha da cazip hale geliyor. Bu oyun, geniş sistem uyumluluğu ve uygun fiyatıyla her yaştan oyuncunun keyifle oynayabileceği bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Enis Kirazoğlu Anomaly Agent oyunu ile teknoloji dünyasında ismini daha sık duyacağımız bir sima olacak.

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