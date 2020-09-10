Konu dışı
Anker, yeni Eufy akıllı süpürge modellerini duyurdu
Otonom bir şekilde ev temizliği yapabilme kabiliyetleri sayesinde, akıllı ev aletleri arasındaki konumunu günden güne sağlamlaştıran robot süpürgeler, kullanıcıların dikkatini de günden güne daha fazla çekmeye devam ediyor. Ülkemizde, akıllı robot süpürge satışlarında günden güne daha fazla pay sahibi olan Anker, ürün gamına 2 adet yeni Eufy akıllı süpürge modeli daha ekledi.
İlginizi çekebilir: Anker Soundcore Life Q10 ve Sony WH-CH510 karşılaştırması
Anker Eufy RoboVac 15T ve Robovac 25C modelleri ülkemizde satışa sunulacak
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını boyunca, birçok insan da eve kapandı. Haliyle ev işlerinin pratik bir şekilde yapılabilmesi de, insanlar için önemli hale gelmeye başladı. Bunun sonucu olarak; otonom bir şekilde ev temizliği yapan robot süpürgeler de gittikçe popüler hale gelmeye başladı. Bu durumu gözlemleyen Anker, yeni Eufy robot süpürge modellerini piyasaya sunma hazırlığı içinde.
Anker’in belirttiği üzere, yeni modellerde cihazların emiş gücü 3 kat artırılmaya çalışılmış. Ayrıca sade tasarımıyla dikkat çeken yeni Anker Eufy akıllı süpürgeler, dokunmatik kontrol paneli ile kumanda edilebiliyor. Eufy robot süpürgeler, sahip oldukları 1500 Pa’lık emiş gücü ile de iddialı bir vakumlama gücüne sahipler. Tek şarjla 100 dakikaya kadar temizlik yapabilen RoboVac 15T, yüzeyleri tanıyabilme özelliğine de sahip. 7.2 cm’lik yüksekliğe sahip olan RoboVac 15T, ince ölçüleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere de erişebiliyor.
Anker Eufy RoboVac 25C ise, evde kimse olmasa dahi, Android ve iOS işletim sistemlerine özel uygulamalar ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu sayede eve varmadan temizliğinizi bitirmeniz bile olası kılınmış durumda. Ayrıca dilerseniz otomatik çalışma modu ile, Eufy akıllı süpürgenizin belirlenen periyotlarda evinizi temizlemesini sağlayabilmeniz de mümkün. Dilerseniz süpürgenizi Google Asistan desteği ile de sesli olarak yönlendirebilirsiniz.
Eufy akıllı süpürgelerin akıllı özelliklerinden bir diğeri ise, Boost IQ adı verilen teknoloji. Bu teknoloji ile Anker marka akıllı süpürgeler, vakum gücünün yeterli olmadığı durumları yapay zeka desteği ile anlayarak; vakum gücünü otomatik olarak artırabiliyor.
Eufy RoboVac modelleri, Trendyol üzerinde satışa sunulacak
Anker’in, Trendyol ile gerçekleştirdiği iş birliği ile, yeni akıllı süpürge modelleri Trendyol üzerinde satışa sunulacak. Ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar, Trendyol üzerinden ürün detaylarını inceleyebilme ve dilerlerse sipariş verebilme imkanına sahipler. Peki ya siz otonom akıllı süpürgeler ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Diğer
Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
Formula 1’i Türkiye’de yapılmasını sağlayan Intercity, buıgün yaptığı açıklama ile minimum bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den toplam 90 TL olacağını duyurdu!
İlginizi çekebilir; Formula 1 resmen 13-15 Kasım tarihlerinde Türkiye’de!
7 yıl aradan sonra İstanbul Park pistinde -Ferrari için geçerli olmasa da- Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarının yarışını izleyeceğiz. Bu konunun resmen açıklanması ardından biraz önce Intercity İstanbul Park’da yapılan basın toplantısında konuşan Vural Ak, önemli bir bilgiyi paylaştı.
İstanbul Park’ta biletler günlük 30 TL!
Önemli bir haber paylaşacağını duyuran İntercity, yapılan toplantıda Formula 1’in pandemi süreci ile değişen takviminde yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdiler. Vural Ak aynı zamanda önemli bir haber daha verdi. Bildiğiniz gibi yeni takvimde yarışlar pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor. Ancak Mugello, Portekiz ve Rusya GP’leri bu yılın ilk seyircili yarışları olacak. Bu nedenle 200 bin kişilik ağırlama kapasitesi olan İstanbul Park da pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyicili olacağı belirtildi. %50 kapasite ile, yani 100 bin kişilik sınırlı sayıda bir izleme kapasitesi ile biletler haftaya satışa çıkacak.
Vural Ak bu haberin ardından büyük bir sürpriz yaparak yurt dışında 80-90 Euro’dan başlayan ve döviz kuru neticesinde çok pahalı olan biletlerde ciddi bir indirim yaptı. Intercity’nin 30. yılı nedeniyle günlük 30 TL’den yani toplam 90 TL’den başlayacak bilet fiyatları olacağı bilgisi paylaşıldı. Bu biletler açık alan biletleri olacak. Aynı zamanda tribünler ve VIP biletleri de bu fiyattan yüksek olsa da beklendiği kadar pahalı olmayacağı bilgisi verildi.
Formula 1 anlaşması 1 yıllık, devamı gelebilir
Merak edilen bir diğer konu olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin sadece bu sene mi olma konusuna açıklığa kavuştu. Ak, anlaşmanın şu anda sadece bu sezon için olduğunu paylaştı. Tüm masrafların Intercity tarafından karşılandığı da belirtildi. Ancak bu yılki yarışın sorunsuz geçmesi halinde 2021 ve sonrası adına uzun dönem bir sözleşme yapılmasının da ihtimalinin büyük olduğu vurgulandı. Bunu sezon sonunda anlayacağız.
Biletler haftaya satışa çıkıyor!
Günlük 30TL, yani toplamda 90 TL’den başlayacak biletler, Vural Ak’ın belirttiği üzere haftaya satışa çıkacak. Açık alanda 90 TL’lik biletlerin sayısı belli olmazken, diğer bilet fiyatları da şu anda açıklanmadı. 13-15 Kasım 2020’de görüşmek üzere!
Konu dışı
Intel markasına ait özel bilgiler, izinsiz bir şekilde internete sızdırıldı
Son günlerde siber güvenlik alanında problem yaşayan şirketlere, Intel de dahil oldu. Şirkete ait özel bilgilerin yer aldığı 20 GB dolaylarında dosya, sızıntıyı gerçekleştiren şahıslar tarafından internet ortamında yayınlandı. İnternet ortamına yayılan sızıntılarda, Intel’e ait sunumlar, çeşitli BIOS kodları ve hata ayıklama araçları, sızıntılarla ifşa edildi.
İlginizi çekebilir: Intel’in Xe grafik birimli laptop işlemcileri Eylül’de geliyor
Intel, sızıntının nasıl gerçekleştirilmiş olabileceği ile ilgili basın toplantısı düzenledi
İsviçreli yazılım mühendisi Till Kottmann, Intel ile ilgili yayılan sızıntıların henüz sadece ilk dalga olduğunu belirtti. Kottmann’ın yayınladığı tweetlere göre Intel ile ilgili bilgiler, kendisine, bilinmeyen bir kaynak üzerinden ulaştı. Fakat belirtmeden geçmeyelim ki Kottmann’ın adı, birçok teknoloji şirketinin sızıntı vakalarında da yer aldı.
Sızıntı sonrası Intel, bir basın toplantısı düzenledi. Intel’in açıklamalarına göre ise sızıntının kaynağı, Intel Kaynak ve Tasarım Merkezi. Firma yetkililerinin belirttiğine göre bu departmanda, 3. parti iş ortaklarının da belirli belgelere ve tasarımlara erişimi var. Intel yetkililerine göre, sızıntının kaynağı, Intel’in iç departmanları yerine, dışarıya daha açık olan bu departman olabilir.
Intel ile ilgili sızdırılan bilgiler neler
- Intel ME Bringup rehberleri + (flash) tooling + farklı platformlardan örnekler
- Kabylake (Purley Platform) BIOS Referans Kodu Ve Örnek Kodu + Başlatma Kodu
- Intel CEFDK ((Tüketici Elektroniği Geliştirme Kiti) (Bootloader))
- Silikon / FSP kaynak kodu (birçok platfor için)
- Çeşitli, Intel Geliştirme ve Hata Ayıklama Kodları
- Rocket Lake S için Simics Simulasyonu
- Çeşitli Yol Haritaları
- SpaceX için üretilen çeşitli kamera sürücüleri
- Şematikler, dökümanlar, araçlar + Tiger Lake Platformu için aygıt yazılımları
- (Kritik önemdeki) Kabylake FDK alıştırma videoları
- Intel Trace Hub + decoder dosyaları v e birçok Intel ME versiyonu
- Elkhart Lake Silicon Reference ve Platform Örnek Kodu
- Xeon Platformları için birçok Veri Girişi
- BIOS/TXE hata ayıklama kodları
- Bootguard SDK (dosya sızdırılmış olmasına rağmen kendine has bir kriptolama sistemine sahip)
- Intel Snowridge / Snowfish Process Simulator ADK
- Intel Pazarlama çalışmalarına ait bilgiler (InDesign)
En azından, halka ve rakip şirketlere sızdırılmış ve Intel’e ait olan CPU ve GPU tasarım verisi henüz mevcut değil. Hali hazırdaki krizde, Intel için en iyi haber bu olsa gerek. Ayrıca bu durum, Intel’in yaptığı basın açıklamasını da doğrular nitelikte. Fakat yine de, sızdırılan belgeler ve veriler, Intel için uzun vadede birçok zarara neden olabilir. Verileri değerlendirmek isteyen art niyetli kurum ve kuruluşlar, sızdırılan veriler üzerinde tersine mühendislik yaparak Intel’e ait birçok tekniğe ve tasarıma ait detayları elde edebilir. Bu noktada Intel’in en önemli kozu ise, sızıntıları lehine kullanmaya kalkacak kötü niyetli kişi ve kurumlara karşı bulunan kanuni hakları. Şüphesiz ki, Intel bu sızıntı krizinin önüne geçebilmek adına her türlü yasal yolu da kullanacaktır.
Konu dışı
Quick Charge 5 tanıtıldı: 5 dakikada %50 şarj!
Quick Charge 5 resmen tanıtıldı. Qualcomm yaptığı duyuruda, yeni hızlı şarj standardının 5 dakikada akıllı telefonunuzu %50’ye kadar şarj edeceğini açıkladı.
İlginizi çekebilir: Black Shark 3S 31 Temmuz’da tanıtılacak!
Qualcoom, 3 sene kadar önce Quick Charge 4.0+ standartını tanıtmış ve hızlı şarjın ne denli “hızlı” olabileceğini, akıllı telefon meraklılarına göstermişti. Quick Charge 4.0+ teknolojisi 15 dakikada telefonu %50 şarj ettiğini iddia ediyordu.
Hızlı şarjın tanımı tamamen değişiyor!
Hızlı şarj ismine yaraşır hale gelmeye başladı. Firmanın açıkladığı bilgilere göre 5 dakikada %50, 15 dakikada ise telefonunuz %100’e kadar şarj olmuş olacak. Qualcomm’un yeni standardı 100 watt ve üzerini destekleyen ilk standart olacak. Bununla birlikte QC 5.0 teknolojisi geriye doğru uyumlu da olacak. QC 5.0 destekli şarj adaptörleri ile QC 3.0 destekli akıllı telefonunuzu da şarj edebileceksiniz.
Qualcomm: Quick Charge 5, Quick Charge 4.0+’dan %70 daha verimli!
Qualcomm’un verdiği demeçlerde yeni standart olan Quick Charge 5, Quick Charge 4.0+’dan %70 daha verimli çalıştığını söyledi. Firmanın ilk hızlı şarj teknolojisi QC 1.0’dan ise 10 kat daha hızlı olan QC 5, eski nesil teknolojilerden de 10 derece daha serin çalışıyor.
Yeni standart, Snapdragon 865 ve 865+ ile birlikte ilk kez akıllı cihazlarda kullanılması bekleniyor. Üreticilerin elbette bu teknolojiyi cihazlarına dahil etmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, eğer Snapdragon 865 işlemcisine sahip bir telefonunuz var ise QC 5.0 kullanabileceğiniz anlamına gelmeyecek.
Bakalım Quick Charge 5.0 ne denli sürede yaygınlaşacak ve amiral gemilerinin vazgeçilmezi haline gelecek. Xiaomi yeni planları arasında QC 5.0 desteğini cihazlarında kullanmak olduğunu dile getirmişti. Telefonlar yeni standardı desteklese de, aksesuar tarafında üreticilerin yeni teknolojiye adapte olması biraz daha uzun sürecektir.