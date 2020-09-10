Anker, yeni Eufy akıllı süpürge modellerini duyurdu

Otonom bir şekilde ev temizliği yapabilme kabiliyetleri sayesinde, akıllı ev aletleri arasındaki konumunu günden güne sağlamlaştıran robot süpürgeler, kullanıcıların dikkatini de günden güne daha fazla çekmeye devam ediyor. Ülkemizde, akıllı robot süpürge satışlarında günden güne daha fazla pay sahibi olan Anker, ürün gamına 2 adet yeni Eufy akıllı süpürge modeli daha ekledi.

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Anker Eufy RoboVac 15T ve Robovac 25C modelleri ülkemizde satışa sunulacak

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını boyunca, birçok insan da eve kapandı. Haliyle ev işlerinin pratik bir şekilde yapılabilmesi de, insanlar için önemli hale gelmeye başladı. Bunun sonucu olarak; otonom bir şekilde ev temizliği yapan robot süpürgeler de gittikçe popüler hale gelmeye başladı. Bu durumu gözlemleyen Anker, yeni Eufy robot süpürge modellerini piyasaya sunma hazırlığı içinde.

Anker’in belirttiği üzere, yeni modellerde cihazların emiş gücü 3 kat artırılmaya çalışılmış. Ayrıca sade tasarımıyla dikkat çeken yeni Anker Eufy akıllı süpürgeler, dokunmatik kontrol paneli ile kumanda edilebiliyor. Eufy robot süpürgeler, sahip oldukları 1500 Pa’lık emiş gücü ile de iddialı bir vakumlama gücüne sahipler. Tek şarjla 100 dakikaya kadar temizlik yapabilen RoboVac 15T, yüzeyleri tanıyabilme özelliğine de sahip. 7.2 cm’lik yüksekliğe sahip olan RoboVac 15T, ince ölçüleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere de erişebiliyor.

Anker Eufy RoboVac 25C ise, evde kimse olmasa dahi, Android ve iOS işletim sistemlerine özel uygulamalar ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu sayede eve varmadan temizliğinizi bitirmeniz bile olası kılınmış durumda. Ayrıca dilerseniz otomatik çalışma modu ile, Eufy akıllı süpürgenizin belirlenen periyotlarda evinizi temizlemesini sağlayabilmeniz de mümkün. Dilerseniz süpürgenizi Google Asistan desteği ile de sesli olarak yönlendirebilirsiniz.

Eufy akıllı süpürgelerin akıllı özelliklerinden bir diğeri ise, Boost IQ adı verilen teknoloji. Bu teknoloji ile Anker marka akıllı süpürgeler, vakum gücünün yeterli olmadığı durumları yapay zeka desteği ile anlayarak; vakum gücünü otomatik olarak artırabiliyor.

Eufy RoboVac modelleri, Trendyol üzerinde satışa sunulacak

Anker’in, Trendyol ile gerçekleştirdiği iş birliği ile, yeni akıllı süpürge modelleri Trendyol üzerinde satışa sunulacak. Ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar, Trendyol üzerinden ürün detaylarını inceleyebilme ve dilerlerse sipariş verebilme imkanına sahipler. Peki ya siz otonom akıllı süpürgeler ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!