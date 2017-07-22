Andy Rubin, Essential’ın Yakında Gönderilmeye Başlanacağını Açıkladı

Andy Rubin geliştirdiği yeni telefon Essential’ı geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Code Conference etkinliğinde duyurmuştu.

Andy Rubin, Essential PH-1’in 30 gün içerisinde ön sipariş veren kullanıcılara gönderileceğini açıklamıştı ancak bu tarih uzun zaman önce geride kaldı. Andy Rubin ön sipariş veren müşterilere bugün bir e-posta gönderdi.

Rubin telefonun hem Amerikan hem de uluslararası GSM şirketleri tarafından test edildiğini ve kendisi ile ekibinin uzun saatler boyunca çalıştığını belirtti. Telefonun GSM sertifikasyonları uzun sürdü. Rubin bir kaç hafta içerisinde telefonun gönderileceğini açıkladı.