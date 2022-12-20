WiFi arama, hücresel ağınız yerine Android akıllı telefonunuzda WiFi üzerinden arama yapmanızı sağlayan harika bir özelliktir. Bu kullanışlı bir özellik olabilir ve WiFi erişiminiz olduğunda ancak zayıf bir hücresel sinyale sahip olduğunuzda yardımcı olabilir.

Android’de WiFi Aramasını kullanmak için birkaç seçenek vardır; Android’deki yerleşik özelliği kullanabilir veya Android cihazınızda üçüncü taraf bir uygulama kullanabilirsiniz.

Android’de WiFi Aramasını nasıl kurabilirim?

Bunu yapma süreci üreticiye göre biraz değişebilir. Android akıllı telefonunuzda WiFi Arama özelliğini kurmak için cihazınızdaki Telefon uygulamasını açmanız ve Ayarlar’a gidip Aramalar’ı seçmeniz gerekir, ardından WiFi Arama adlı bir özellik göreceksiniz, bunu seçin ve özellik açılacaktır.

Telefon > Ayarlar, Aramalar bölümüne gittiğinizde WiFi Arama seçeneğini göremiyorsanız, mobil operatörünüz bu özelliği desteklemiyor olabilir. Desteklemiyorlarsa, WiFi üzerinden arama yapmak için her zaman üçüncü taraf bir uygulama veya VoIP hizmeti kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz: iPhone’da WiFi Aramaları Nasıl Yapılır?

Bunu ayarladıktan sonra artık bir arama yapabilirsiniz, WiFi üzerinden bağlandığınızda ve bir arama yaptığınızda Android Telefonunuzda ‘WiFi Araması’ veya ‘İnternet araması’ ifadesini göreceksiniz

Android cihazımda VoIP Wifi aramasını nasıl kurabilirim?

Bunu cihazınıza üçüncü taraf bir uygulama indirerek yapabilirsiniz, bu özelliğe yerleşik olarak sahip çok sayıda uygulama vardır.

WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Google Duo gibi uygulamalar ve daha birçok uygulama Android akıllı telefonunuzda VoIP aramalarını destekler.

Örnek olarak, WhatsApp kullanarak Android Telefonunuzda VoIP aramalarını nasıl yapacağınıza bakacağız, bunun kullanımı kolaydır.

WhatsApp’ta sesli arama yapmak için cihazınızdan aramak istediğiniz kişiyi son bir sohbet ile seçin ve ardından ekranın üst kısmındaki Sesli Arama simgesine dokunun. Daha sonra WiFi üzerinden kişiye sesli arama yapacaksınız. Bu özellik Hücresel üzerinden de kullanılabilir, arama yapmak için verilerinizin bir kısmını kullanacak olsa da arama için ücretlendirilmeyeceksiniz. Bu, WiFi üzerinden sesli arama yapmak için üçüncü taraf bir uygulamanın nasıl kullanılacağına dair sadece bir örnektir.