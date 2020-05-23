Akıllı Telefonlar
Android’de AirDrop benzeri Peer to Peer platformuna yeni markalar katıldı!
OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu da daha önce Xiaomi, Oppo ve Vivo tarafından başlatılan Peer to Peer Transmission Alliance’a katıldığını duyurdu. Topluluk, Apple’ın AirDrop sisteminin benzerini Android’e getirmeyi hedefliyor.
Markalar arası ortak dosya paylaşım topluluğu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyuruldu ve çok kısa bir zamanda sistemi bünyesine katan telefonları gördük. Duyuruyu yaparken tüm markaları katılıma davet eden Xiaomi, aylar sonra OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu markalarından davete cevap aldı. Topluluğa yeni katılan markalar dün itibarıyla, Weibo üzerinden birliğe üyelik ile ilgili koordineli olarak duyurular gerçekleştirdi. Topluluğun kurucuları arasında yer alan Xiaomi ve Oppo çatısı altındaki Black Shark, OnePlus ve Realme’nin platforma katılması şaşırtıcı olmadı. Fakat Meizu, topluluğa kurucular dışında katılan ilk marka olma özelliğini taşıyor.
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XDA Developers’a göre, topluluk tarafından kullanılan Peer to Peer dosya paylaşım protokolü 20 MBps’ye kadar dosya aktarım hızı sunabiliyor. Uzun zamandır Android tarafından beklenen cihazlar arası kablosuz dosya paylaşımı özelliği ne yazık ki sunulamadı. Özelliği cihazlarına entegre eden markaların artması ile bir gün Android’li cihazlarda da kablosuz dosya paylaşımı kolay ve hızlı bir hal alabilir.
Akıllı Telefonlar
Realme X3 Superzoom bazı teknik özellikleri onaylandı!
Realme yeni akıllı telefonu X3 Superzoom cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Kamerasıyla adından söz ettirmek isteyen cihazın bazı teknik özellikleri onaylandı.
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Realme X3 Superzoom, Snapdragon 855+ ile geliyor.
Realme X2‘nin devamı olarak bizleri karşılayan X3 Superzoom, 26 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Hal böyle olunca ortaya çıkış tarihine yakın firma cihaz hakkında yeni yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Twitter‘dan paylaşılan video sayesinde bazı beklenen özelliklerin onaylandığı görüldü. Bunlardan ilk işlemci kısmı. Cihaz beklendiği üzere Snapdragon 855+ işlemcisi ile geliyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ile gelecek cihazın hız konusunda çok iddialı olduğu öğrenildi. Videoda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacak. Ön kamera özellikleri henüz bilinmeyen cihaz ön tarata iki adet kameraya yer veriyor. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu ekran altı yerine yan panele yerleştirilmiş.
Soon you will be able to know all the details of the #realmeX3SuperZoom.
Don't miss our next Launch: 26/05 at 10:30 CEST pic.twitter.com/P8wZ0XUFed
— realme Europe (@realmeeurope) May 22, 2020
Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu dikkat çekerken, kameralar arka panelin sol üst tarafına yerleştirilmiş. 60X yakınlaştırma özelliğine vurgu yapan firma, Realme X2‘de olduğu gibi ana kamerayı sarı çerçeve içerisine almış bulunmakta. Daha önce fotoğraf örnekleri paylaşılan cihaz kamerasından söz ettirmek istiyor. Snapdragon 855+ işlemci ile gelen ve amiral gemisi cihaz performansı vadeden cihaz, 26 Mayıs tarihinde firma tarafından düzenlenecek lansman ile tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. An itibariyle belli olmayan diğer tüm teknik özellikleri de lansman günü öğrenebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni bir telefon patenti aldı!
Xiaomi tarafından ortaya çıkan yeni patentte, oldukça ilginç bir kamera tasarımı bulunan yeni bir akıllı telefonun çeşitli çizimlerini görüyoruz. Katlanan akıllı telefonların son bir sene içindeki geri dönüşü ile birlikte firmalar bu alanda çeşitli innovasyonlar yapmaya çalışıyor. Xiaomi’nin de bu patent ile yarışa katılacağını söyleyebiliriz.
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Xiaomi bu patent ile neyi amaçlıyor?
Xiaomi, bu hamle ile Moto Razr ve Samsung Galaxy Z Flip gibi katlanabilir kapaklı telefonlara rakip olmak istiyor. Kapaklı telefonun üst tarafında arka tarafa bakan kameraları selfie çekimler için ön tarafa döndürebilmeyi mümkün kılan çubuk bulunuyor. Dönebilen çubuk şeklindeki bu kamera sistemi oldukça ilgi çekicek gibi görünüyor. Bu kamera ve telefonun patent görüntüleri, CNIPA tarafından yayınlanan çizimlere dayanarak Let’s Go Digital tarafından oluşturulmuştur. Cihazın üst yarısında sağ tarafta güç ve ses tuşları bulunuyor. Bunun haricinde dönen çubuğun hemen altında duran bir hoparlör ızgarası mevcut.
Xiaomi‘nin bu patenti alması bu cihazı üretime geçireceği ya da satacağı anlamına gelmiyor. Genellikle telefon üreticileri bu tarz patentleri fikir olarak patentliyorlar. Fakat eğer pazar için ideal bir model tasarlanırsa bu tarz bir telefonu piyasada görebiliriz.
Xiaomi, ileride kullanabileceğini düşündüğü bu tarz patentleri çokça alıyor. Bu dönen kamera sistemi ise eğer uygulanabilirse oldukça ilgi çekecektir.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 2, Eylül ayında gelebilir!
Motorola, katlanabilir yeni akıllı telefonu Motorola Razr 2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yeni cihaz, eylül ayında gelecek.
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Akıllı telefon pazarında son zamanların en çok konuşulan modelleri şüphesiz ki katlanabilir cihazlar oldu. Birçok şirket, premium segmentine katlanabilir bir cihaz koymayı hedefliyor. Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketler, katlanabilir ekranlı telefonlarını kullanıcıların hizmetine sundu.
Motorola’nın ana kuruluşu Lenovo‘nun Güney Afrika yöneticisi Thibault Dousson, 20 Mayıs günü katıldığı bir söyleşide Motorola’nın geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Motorola Razr konusunda konuşurken yeni bir müjde verdi.
İlk nesil Razr’ın ‘beklenmedik sorunlarla’ karşı karşıya kaldığını kabul eden Dousson, Eylül ayında bir lansman yapacağını ve yeni nesil Razr serisinin tanıtılabileceğini söyledi. Motorola’nın ilk katlanabilir telefonu Razr 2019, zayıf pil ömrü, kamera ve menteşe tasarımı sebebiyle eleştirilmişti. Şirketin bu konudaki eksikliklerini yeni modelde gidermesi bekleniyor.
Motorola Razr 2019’un teknik özellikleri
- 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)
- Adreno 616 GPU grafik birimi
- 6GB LPPDDR4x RAM
- 128GB dahili depolama
- 16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera
- 5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Boyutlar: 72 x 172 x 6.9mm (Katlanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)
- Ağırlık: 205 gram
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C
- 15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya
- Android 9.0 Pie işletim sistemi (Android 10 alacak)