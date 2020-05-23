Android’de AirDrop benzeri Peer to Peer platformuna yeni markalar katıldı!

OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu da daha önce Xiaomi, Oppo ve Vivo tarafından başlatılan Peer to Peer Transmission Alliance’a katıldığını duyurdu. Topluluk, Apple’ın AirDrop sisteminin benzerini Android’e getirmeyi hedefliyor.

Markalar arası ortak dosya paylaşım topluluğu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyuruldu ve çok kısa bir zamanda sistemi bünyesine katan telefonları gördük. Duyuruyu yaparken tüm markaları katılıma davet eden Xiaomi, aylar sonra OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu markalarından davete cevap aldı. Topluluğa yeni katılan markalar dün itibarıyla, Weibo üzerinden birliğe üyelik ile ilgili koordineli olarak duyurular gerçekleştirdi. Topluluğun kurucuları arasında yer alan Xiaomi ve Oppo çatısı altındaki Black Shark, OnePlus ve Realme’nin platforma katılması şaşırtıcı olmadı. Fakat Meizu, topluluğa kurucular dışında katılan ilk marka olma özelliğini taşıyor.

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XDA Developers’a göre, topluluk tarafından kullanılan Peer to Peer dosya paylaşım protokolü 20 MBps’ye kadar dosya aktarım hızı sunabiliyor. Uzun zamandır Android tarafından beklenen cihazlar arası kablosuz dosya paylaşımı özelliği ne yazık ki sunulamadı. Özelliği cihazlarına entegre eden markaların artması ile bir gün Android’li cihazlarda da kablosuz dosya paylaşımı kolay ve hızlı bir hal alabilir.