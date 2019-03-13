Firefox Send ile güvenli dosya paylaşımı yapılabiliyor!

Firefox Send beta aşamasını tamamlayarak, tam sürüme geçiş yaptı. Artık Send ile şifrelenmiş güvenli dosya paylaşımı yapabileceksiniz.

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Firefox Send ile güvenli dosya aktarımı yapabileceksiniz

Güvenli dosya gönderimi için Mozilla tarafından geliştirilen Firefox Send’in güvenli şifreleme algoritması ile dosyalarınızı şifrelenmiş bir şekilde internet ortamında saklıyor. Yüklediğiniz dosyaların eski bağlantılarını tekrardan bulabileceğiniz platformda, göndermek istediğiniz dosyayı kişiye özel şifreleyebiliyorsunuz.

Herhangi bir tarayıcı sınırlandırması olmayan platformu, Chrome, Edge gibi bir web tarayıcısından kullanabiliyorsunuz. Normal ziyaretçiler 1 GB büyüklüğündeki dosyayı bu platformdan paylaşabilirken, Firefox üyesi olanlar için bu sınır 2.5 GB olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca platformun Android uygulaması da şu anda yayında.