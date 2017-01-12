Android Wear 2.0 Önümüzdeki Ay Kullanıma Sunulacak

Google tarafından akıllı saatler için geliştirilen Android Wear işletim sisteminin 2.0 versiyonu Şubat ayında indirilebilir olacak.

Google’ın Android Wear 2.0’ı tam olarak hangi gün yayınlayacağı belli değil ancak şimdiden geliştiricilere bildirim gitmeye başladı. Platforma uygulama geliştirenlerin kodlarını ve güncellemelerini hazırlamaları istendi. Güncelleme Play Store üzerinden indirilebilecek.

Google’ın geliştiricilerin uygulamalarının güncellemeye hazır olmasını istiyor. Çünkü bu güncelleme ile artık saatlerin telefon üzerinden Wi-Fi ağına bağlanmak ve uygulamaları buradan indirmeleri gerekmiyor. Artık tüm bu adımlar direkt olarak saat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu özellik 2016 yılının Mayıs ayında düzenlenen Google’ın I/O geliştirici konferansında en çok öne çıkarılan özelliklerden bir tanesiydi.

Eylül ayında Google güncellemeyi 2017 yılına ertelediğini açıklamıştı. Şirket ayrıca adı bilinmeyen ya da üreticisi bilinmeyen iki yeni akıllı saat modeli üzerinde çalışıyor. Yeni akıllı saatlerin Google ya da Pixel adında olmayacağını biliyoruz. Ancak bu cihazların bayrak gemisi modeli olacağına ve işletim sisteminin yeni sürümü ile beraber karşımıza çıkacağına kesin gözle bakılıyor.