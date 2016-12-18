Android Wear 2.0 için Bazı Uygulamalar Yenileniyor

Google, Android Wear işletim sisteminin 2.0 sürümünü bu yıl yayınlamak yerine önümüzdeki yılın başında çıkaracağını açıklamıştı.

Ancak Android Wear’ın yeni sürümünün gelecek yıl çıkacak olması çok kötü bir şey anlamına gelmiyor. Google, Android kullanıan ürünlerin sık kullanılmasını istiyor. Bunun içinde işletim sistemine üçüncü parti desteği getirdi. Bu hafta Foursqare, Glide ve Lifesum tarafından uygulamaların deneme sürümleri yayınladı.

Geliştiriciler sadece akıllı saatte çalışacak olan uygulamalar geliştirmeye başladı. Bunun olacağını bu sene Google tarafından düzenlenen I/O geliştirici konferansında duymuştuk. Bununla beraber artık uygulamaların simgeleri saatin yüzünde simgeleri olacak. Ayrıca cihaz üzerinden uygulamaları aramak, kurmak ve kullanmak mümkün olacak.