Android ve iPhone Kullanıcıları Farklı Bir Yönden Karşılaştırıldı

Bugüne kadar Android kullanıcıları için özelleştirilebilirlik en büyük özelliklerden biriyken iPhone kullanıcıları için sadelik ve kolay kullanım öne çıktı.

Match.com ile Research Now tarafından yürütülen araştırmada Android ve iPhone sahiplerinin birbirlerine bakış açıları karşılaştırıldı. Bu araştırmaya göre iOS cihaza sahip olanlar Android cihaza sahip olan biriyle ilk defa buluştuğunda onu normalden 21 kat daha fazla negatif değerlendiriyor. Diğer taraftan Android kullanıcıları ise ilk defa gördükleri iPhone kullanıcılarını normalden 15 kat daha fazla negatif değerlendirmede bulunuyor.

Buradan çıkan sonuç ise iOS kullanıcıları çok açık insanlar değiller. Belki telefonlarını bir sosyal statü göstergesi olarak görüyorlar belki de Android kullanıcılarının mesajlarının neden mavi yerine yeşil olduğunu düşünüyorlardır.

Çatlamış bir ekran ise durumu daha da kötüleştiriyor. Aynı araştırma kadınların %86’sının ilk buluşmada kırık ekranlı bir telefona sahip olan erkekleri negatif yönde değerlendiriyor. Yani eğer kırık bir ekrana sahip Android cihaz kullanıcısı bir erkekseniz ilk buluşmada iPhone sahibi kadının karşısında şansınız oldukça düşük olabilir.