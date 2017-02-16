Android Uygulamaları Chrome OS’ta İstenilen Seviyede Değil

Google bir süre önce artık Android uygulamalarının Chrome OS üzerinde de çalışacağını duyurmuştu ve Samsung Chromebook Plus bu yolda önemli bir adım olacak.

Chrome OS işletim sistemine sahip Samsung Chromebook Plus bu hafta 450 dolardan satışa çıkacak ve Android uygulamalarını bünyesinde çalıştırmak üzere tasarlandı. Bilgisayarda işlemci olarak bugün bir çok cep telefonu modelinde gördüğümüz ARM mimarili işlemciler bulunuyor. Cihaz Google ile yakın iletişim kurularak geliştirildi. Ancak uygulama performansı pek kendinden beklenildiği şekilde olmayabilir.

Uygulama desteği hala beta halinde ve bu durum sonuna kadar hissediliyor. Bilgisayarı deneyen eleştirmenler uygulamalarda bir çok sorunların olduğunu açıkladı. Uygulamalar ekrana gelen telefon uygulamalarından farksız ve Chromebook’un 12 inçlik ekranı için özelleştirilmemiş. Bazı uygulamalar kendiliğinden kapanıyor.

Dokunmatik ekran ve stylus desteği ile gelen Chromebook Plus hala bir Chromebook. Android uygulamalarını çıkarırsak hala o güzel deneyimi sunuyor. Ancak Android uygulamalarının ve geliştiricilerinin daha çok uzun yol alması lazım.