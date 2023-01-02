YouTube, son zamanlarda arayüzünde yapılan bazı değişikliklerle gündemi sıkça meşgul ediyor. Son olarak iOS ve Android uygulamalarına gelecek “Sıraya Ekle” özelliğiyle haber olan Google’ın video paylaşım platformu, şimdi de Android uygulaması için testlerine başlanan bir arayüz değişikliğiyle gündemde.

Gelen bilgilere göre, Google cephesi YouTube’un Android uygulamasını koyu tema seçeneğiyle kullananlarda izleme çubuğunun rengini değiştirebilir!

Görünürlük İyileştirmesi Hedefleniyor

Testlerine başlanan bu yeni değişiklik bugün ortaya çıktı. Yeni değişiklikle beraber, Android cihazlarında YouTube uygulamasını koyu tema seçeneğiyle kullananlar alıştığımız kırmızı renkli izleme çubuğu yerine beyaz bir izleme çubuğu görecek.

Videonun ne kadarını izlediğinizi gösteren izleme çubuğunun beyaz renge kavuşmasıyla beraber, uygulamanın daha az dikkat dağıtıcı bir arayüze sahip olması ve siyah temada beyaz renklere de yer verilerek görünürlüğün iyileşmesi amaçlanıyor.

Her ne kadar bu değişiklik amacına ulaşmış gibi görünse de, videonun ne kadarının yüklendiğini gösteren yükleme çubuğunun bu değişiklikten pek de iyi etkilenmediğini söylemek mümkün.

Hatırlatmak gerekirse, YouTube uygulamasında kırmızı renkli izleme çubuğunun yanında, videonun ne kadarının cihaz önbelleğine kaydedildiğini gösteren beyaz renkli bir yükleme çubuğu daha bulunuyordu.

Yeni değişiklikle beraber, hem yükleme çubuğu hem de izleme çubuğu beyaz renkli olacak. Bu durumun kullanıcıların kafasını karıştırabileceğini düşünen Google, çözümü belirli koşullarda arayüzü eski haline döndürmekte bulmuş gibi görünüyor.

Eğer kullanıcılar izleme çubuğundaki imleci hareket ettirirlerse, arayüz eski haline dönüyor ve izleme çubuğu yeniden kırmızı renge kavuşuyor. Bu sayede kullanıcılar videonun ne kadarının yüklendiğini görebiliyor. İmleç hareket ettirilmediğindeyse, izleme çubuğu yine beyaz renge dönerek yeni tasarıma uyum sağlıyor.

Bu değişikliğin yalnızca uygulamayı koyu temada kullananlarda geçerli olduğunu ve açık tema kullananların bu değişiklikten etiklenmediğini belirtelim.

Ayrıca bu değişikliğin yalnızca uygulama dikey modda kullanılırken geçerli olduğunu ve videolar tam ekranda izlenirken izleme çubuğunun eskiden olduğu gibi kırmızı renkte göründüğünü söylemekte fayda var.

Testler “A/B” Yoluyla Gerçekleştiriliyor

Google’ın Android için YouTube uygulamasındaki bu testleri A/B yoluyla gerçekleştirdiğini söyleyelim. Bu test programı kapsamında, rastgele seçilen belirli bir kullanıcı kitlesi yeni özelliği deneyimleyebiliyorken, diğer kullanıcılar özelliği deneyenlerin geribildirimlerine göre yeni özelliğe kavuşuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni izleme çubuğu sizce hangi renk olmalıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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