YouTube Music uygulamasına gelmesi beklenen Karaoke özelliğiyle gündemi hareketlendiren YouTube, şimdi de “Sıraya Ekle” özelliğiyle gündem oldu. Bu özellik, YouTube’u direkt olarak tarayıcıdan kullananlara yabancı olmasa da, iOS ve Android işletim sistemli cihazlarında YouTube uygulamasını kullananlar bu özelliğe erişemiyordu.

Neredeyse bütün rakipleri bu özelliği uygulamalarına eklemişken, YouTube bu özelliği Android ve iOS uygulamasına eklemekte gecikmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ünlü haber sitesi The Verge tarafından paylaşılan bilgiler, firmanın sonunda bu konuda bir adım attığını ve YouTube Premium üyelerinin Android ve iOS uygulamalarında “Sıraya Ekle” özelliğini kullanabildiklerini gösteriyor!

28 Ocak 2023 Tarihine Kadar Sadece Premium Aboneleri Görünteleyebilecek!

Her ne kadar YouTube bu özelliğin testlerini kısa bir süre önce başlatmış olsa da, bütün YouTube Premium üyelerinin bu özellikten yararlanmasının önü çok kısa bir süre önce açıldı.

Normal kullanıcılara göre deneysel özelliklere daha erken erişim hakkına sahip olan YouTube Premium aboneleri, 28 Ocak 2023’e kadar bu özelliği herkesten önce deneyimleyebilecek. Bu tarihten sonra eğer özellik testlerden başarıyla geçerse, bütün YouTube kullanıcıları bu özellikten yararlanabilecek.

Bu özelliği kullanmak isteyenler YouTube Premium abonelerinin uygulama ayarlarına giderek “Yeni Özellikleri Dene” menüsünü bulmaları ve menüden “Sıraya Ekleme” özelliğine giderek “Dene” butonuna tıklamaları gerekiyor.

Bunu yaptıktan sonra, videoların önizlemesinde görünen üç noktaya tıkladığınızda karşınıza, “Sırada Son Olarak Oynat” seçeneği çıkıyor ve bu seçeneğe tıkladığınızda istediğiniz videoyu sıraya ekleyebiliyorsunuz.

Halihazırda izlediğiniz video bittikten sonra, sıraya eklediğiniz video çalmaya başlıyor ve sıra bitene kadar bu şekilde oynatmaya devam ediyor.

Kullanıcılar, sıraya aldıkları videoların yerini düzenleyebiliyor ve sıradan çıkarabiliyor. Eğer videoları kendi oluşturduğunuz sıraya göre izliyorsanız ve halihazırda izlediğiniz videonun oynatıcısını kapatırsanız, oluşturduğunuz sıra sıfırlanıyor. Bu olmadan önce uygulamanın sizi uyardığını belirtelim.

Henüz test aşamasında olan bu özellikte çeşitli arayüz iyileştirmelerine gerek olduğunu söyleyebiliriz. Zira bir videoyu sıraya aldıktan sonra sırayı düzenleme gibi işlevlerin biraz karışık olduğunu söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? YouTube Premium’u kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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