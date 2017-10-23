Android Gizliliğini Arttırmak için DNS Protokolünü TLS ile Değiştiriyor!

İnternet Servis Sağlayıcılarının (ISP) girdiğiniz her siteyi görüntüleyebilme hakkına sahip olması nedeniyle, Android buna bir engel olmak için kullandığı protokolü değiştiriyor.

DNS(Domain Name Server) bir URL’yi IP adresine çevirerek web sitelerimizi isim olarak girsek bile bizi sunucuların sahip olduğu IP adreslerine bağlanmamızı sağlıyor. Örnek olarak bizim sitemize bağlanmak için “hwp.com.tr” adresini yazdığınızda, DNS devreye girerek bu ismi sitenin asıl sahip olduğu “176.53.90.199” rakamlı IP adresine bağlıyor. Bu işlem her ne kadar kullanıcının gözü önünde yapılmasa da, İnternet Servis Sağlayıcılarımız tarafından görüntülenebiliyor. İşte tam bu sırada DNS yerine TLS(Transport Layer Security) protokolü devreye giriyor.

TLS protokolü tıpkı DNS gibi çalışıyor fakat, çevirme işlemini yaparken girdiğimiz sitenin istimini kendisine ait bir yöntem ile şifreleyerek yalnızca kendisi tarafından okunabilir kılıyor.

Android Open Source Porject’de yer alan bazı kaynaklara göre yeni gelen seçeneğe yalnızca Geliştirici Seçenekleri ekranından ulaşabileceksiniz.