Android O Bildirimler Üzerinde Daha Fazla Kontrol Sağlayacak

Android’in en büyük avantajlarından birisi de bildirimleri ele alış yöntemi ve bu yönüyle kullanıcılara oldukça iyi bir kontrol sağlıyor.

Google, Android O ile beraber bildirimleri daha güçlü bir hale getirecek ve uygulamaların grup şeklinde gösterecek. Böylelikle hangi tip bildirim geldiği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olunacak.

Örnek vermek gerekirse haber uygulamaları kullanıcıların teknolojisi sitelerinden ve diğer haber sitelerinden bildirim almalarını sağlıyor. Bunlar bir araya getirilecek. Bu sistem Google’ın Gmail servisinde yaptığı gruplamayla benzer bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar hangi posta çeşidinde bildirim alacaklarını uygulama üzerinden ayarlayabiliyorlar. Böylelikle kullanıcılar her bildirimde rahatsız edilmemiş olacak ve sadece kendi belirledikleri bildirimlerden haberdar olacak.