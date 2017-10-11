Android 8.0 Oreo’yu Hangi Telefon Ne Zaman Alacak?

Android’in yeni sürümü olan 8.0 Oreo Pixel 2 telefonlarının tanıtımı ardından yavaş yavaş diğer üretici telefonlarında da yer alacak. Peki, hangi cihaz bu güncellemeyi ne zaman alıyor? İşte cevabı;

Samsung

Samsung tarafında elbette ilk olarak son tanıtılan telefonlar olan Galaxy Note 8, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Oreo ile buluşacak. Şubat-Mart 2018 tarihinde S modellerine gelmesi beklenen güncelleme Aralık-Ocak ayında ise Note 8’e gelmesi bekleniyor.

Bir diğer taraftan Samsung’un geçen seneki amiral gemi telefonları olan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge, Galaxy S8’den sonra yani Nisan-Mayıs aylarında Oreo ile buluşacak.

S6 serisi ve Note 5 ise maalesef bu güncellemeleri almıyor olacak.