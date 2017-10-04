Android 8.0 Oreo, Android Wear Cihazlara Gelmeye Başlıyor

Android 8.0 Oreo sürümü yavaş yavaş yeni akıllı telefon modellerine gelirken Google, Android Wear güncellemesi için çalışmaya başladı.

Google, Android 8.0 Oreo güncellemesi ile birçok yenilik getirmişti. Şirket şimdi de yeni gelecek olan özelliklerin deneneceği Android Wear için beta programını duyurdu.

Beta programında şu anda sadece LG Watch Sport modeli yer alıyor. API 26’ya teknik güncelleme adıyla başlatılan beta programında şu nada çok bir değişiklik yer almıyor. hatta görülen tek değişiklik bildirim bölümü ve arkaplan kısıtlamaları. Ancak kısa zaman içerisinde yeni özelliklerin gelmesi bekleniyor.