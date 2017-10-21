Android 8.0 Oreo, Kasım Ayında HTC U11 Modellerine Geliyor

HTC, Android 8.0 Oreo güncellemesini duyuran ilk üreticilerden bir tanesiydi ancak şirket kesin bir tarih açıklamamamıştı.

HTC yaptığı açıklamada Android 8.0 Oreo güncellemesini 2017’nin dördüncü çeyreği içerisinde göndereceğini duyurmuştu. Ancak o günden bu yana herhangi bir şekilde açıklama yapılmadı.

Ancak şirketin içerisinden gelen bilgilere göre güncellemenin geliştirilmesi son aşamasına geldi. Şirketin güncellemeyi Kasım ayı içerisinde ya da en geç Aralık ayı başında dağıtacağı söyleniyor. Android 8.0 Oreo güncellemesinin U11’in dışında U Ultra ve 10 modellerine de gelmesi bekleniyor. Ancak güncellemeyi alacak modeller ile lgili de henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.