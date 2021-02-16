Android 12, oyun modu özelliğiyle sürpriz yapacak!

Snow Cone kod adıyla geliştirilen Android 12, tasarım ve özellik tarafında pek çok güncelleme barındıracak. Bu özellikler parça parça ortaya çıkarken, sızdırılan yeni detaylar arasında oyun modu desteği de yer alıyor.

İlginizi çekebilir: Valorant, ‘gun game’ benzeri yeni bir oyun moduna kavuşuyor!

reklam

Android 12 sürümü, oyun modu desteğiyle geliyor!

“Oyun Yöneticisi” olarak adlandırılan yeni özellik, oyun içi optimizasyondan ziyade kullanıcı özelliklerine yoğunlaşıyor. Oyunun açılış süresinde çalışacağı belirtilen özellik ile bazı ayarların otomatik olarak değiştirilmesi mümkün olacak. Örneğin; parlaklık yüzdesi, otomatik döndürme ve rahatsız etmeyin gibi ayarlar önceden belirlenen oyuncu profillerine göre değişecek. Android 12 sürümüyle gelecek yeni özelliğin oyunlarla bağlantısının ise API üzerinden sağlandığı belirtiliyor.

Android 12’de oyunculara yönelik planlanan bir diğer özelliğin ise bağlı aygıtlara yönelik olduğu bildiriliyor. Buna göre, joystick gibi Bluetooth’a bağlı aksesuarların pil durumunun Android üzerinden takibi mümkün olacak. Bilindiği üzere benzer bir özellik kablosuz kulaklıkların pil durumu için de kullanılıyor. Dolayısıyla mevcut özelliğin oyun moduna entegre edilmesi söz konusu olabilir.

Bir süredir Android 12 üzerinde çalışan XDA Developers ekibi, sürüm üzerinde iki önemli fonksiyon daha keşfetmiş. “Akıllı Otomatik Döndürme” adlı yeni özellik, telefonun ön kamerasını kullanarak otomatik ekran döndürmesinin daha kararlı çalışmasını sağlayacak. Bununla beraber parlak renkleri azaltan yeni bir erişilebilirlik özelliğinden de söz ediliyor. Son olarak Android 12’ye ait ilk geliştirici sürümünün önümüzdeki günlerde yayınlanmasının beklendiğini belirtelim.

Sizin için seçtiğimiz kulak içi kulaklık modellerini buradaki Trendyol listemizden ve buradaki Hepsiburada listemizden inceleyebilirsiniz.