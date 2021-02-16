Valorant, ‘gun game’ benzeri yeni bir oyun moduna kavuşuyor!

Valorant, günümüzün en popüler oyunlarından. Riot Games’in geçtiğimiz yılın Haziran ayında piyasaya sürdüğü rekabetçi oyun, hala en çok oyuncu ve izlenme sayısına sahip yapımlardan biri. Görünüşe göre, Valorant’ın estirdiği bu rüzgar daha da kuvvetlenecek. Öyle ki, yapımcı Riot Games yeni oyun modunu duyurdu. Dahası, yeni mod sadece 1 gün uzağımızda…

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Valorant yeni modla geliyor: İşte karşınızda ‘Escalation’

Riot Games, hiç beklenmedik bir şekilde Valorant’a yeni bir oyun modu getiriyor. Aslında, bu yeni mod, birçoğumuzun alışık olduğu bir oynanış şekli içeriyor. ‘Gun game’ olarak adlandırılan oyun tarzında diyebiliriz bu yeni oyun modu için. Başka bir deyişle, CSGO ve Call of Duty seven oyuncular, bu yeni moda hiç de yabancılık çekmeyecek. Valorant Modes Team tasarımcısı ve mühendisi Kyle Leach yeni oyun modunun en büyük özelliğinin “çabuk ve düşük stresli” olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, bu yeni modu tasarlarken diğer bir amaçlarının da “tüm silah ve yetenekleri sunan” bir oynanış yaratmak olduğunu söyledi. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan, sizleri trailer ile baş başa bırakalım:

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İşte kurallar ve moddaki itemler

Klasik modda, bildiğiniz üzere, oyun, oyuncuların silahlar ve yetenekler alması ile başlıyor. Bunun aksine, yeni mod oyunculara otomatik olarak 12 item (silah ve yetenek) atayacak. İşte tüm kurallar:

12 Escalation seviyesine (level) ulaşan veya ilk 10 dakikada en yüksek seviye sahibi takım maçı kazanıyor.

7 puan alınca bir sonraki Escalation level’ına geçebiliyorsunuz.

Aynı level’daki düşmanları öldürmek 1 puan kazandırıyor. Buna ek olarak, sizden düşük seviyedeki rakipleri öldürmenin de 0.5 puan olduğunu belirtelim.

Daha iyi level bir silahı açmak için elinizdeki her silahla en az 1 kill almanız gerekiyor. Buna rağmen, düşük seviye silahta olsanız da bir dahaki Escalation level’ına geçmeniz mümkün.

Maçlar ortalama 7-9 dakika uzunluğunda.

Şimdi de, yeni moddaki itemleri listeleyelim:

1. Level: Raze’in Rocket Launcher’ı veya Vandal/Phantom

2. Level: Vandal veya Phantom

3. Level ve 11. Level arası: Çeşitli silahlar ve yetenekler

12. Level: Shorty, Classic, Knife, Stun Arrow veya Snowball Thrower

Son olarak, yeni modun 17 Şubat tarihinde yayımlanacak patch ile geleceğini de ekleyelim.

Kaynak: YahooFinance, IGN