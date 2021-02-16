Oyun
Valorant, ‘gun game’ benzeri yeni bir oyun moduna kavuşuyor!
Valorant, günümüzün en popüler oyunlarından. Riot Games’in geçtiğimiz yılın Haziran ayında piyasaya sürdüğü rekabetçi oyun, hala en çok oyuncu ve izlenme sayısına sahip yapımlardan biri. Görünüşe göre, Valorant’ın estirdiği bu rüzgar daha da kuvvetlenecek. Öyle ki, yapımcı Riot Games yeni oyun modunu duyurdu. Dahası, yeni mod sadece 1 gün uzağımızda…
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Valorant yeni modla geliyor: İşte karşınızda ‘Escalation’
Riot Games, hiç beklenmedik bir şekilde Valorant’a yeni bir oyun modu getiriyor. Aslında, bu yeni mod, birçoğumuzun alışık olduğu bir oynanış şekli içeriyor. ‘Gun game’ olarak adlandırılan oyun tarzında diyebiliriz bu yeni oyun modu için. Başka bir deyişle, CSGO ve Call of Duty seven oyuncular, bu yeni moda hiç de yabancılık çekmeyecek. Valorant Modes Team tasarımcısı ve mühendisi Kyle Leach yeni oyun modunun en büyük özelliğinin “çabuk ve düşük stresli” olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, bu yeni modu tasarlarken diğer bir amaçlarının da “tüm silah ve yetenekleri sunan” bir oynanış yaratmak olduğunu söyledi. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan, sizleri trailer ile baş başa bırakalım:
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İşte kurallar ve moddaki itemler
Klasik modda, bildiğiniz üzere, oyun, oyuncuların silahlar ve yetenekler alması ile başlıyor. Bunun aksine, yeni mod oyunculara otomatik olarak 12 item (silah ve yetenek) atayacak. İşte tüm kurallar:
- 12 Escalation seviyesine (level) ulaşan veya ilk 10 dakikada en yüksek seviye sahibi takım maçı kazanıyor.
- 7 puan alınca bir sonraki Escalation level’ına geçebiliyorsunuz.
- Aynı level’daki düşmanları öldürmek 1 puan kazandırıyor. Buna ek olarak, sizden düşük seviyedeki rakipleri öldürmenin de 0.5 puan olduğunu belirtelim.
- Daha iyi level bir silahı açmak için elinizdeki her silahla en az 1 kill almanız gerekiyor. Buna rağmen, düşük seviye silahta olsanız da bir dahaki Escalation level’ına geçmeniz mümkün.
- Maçlar ortalama 7-9 dakika uzunluğunda.
Şimdi de, yeni moddaki itemleri listeleyelim:
- 1. Level: Raze’in Rocket Launcher’ı veya Vandal/Phantom
- 2. Level: Vandal veya Phantom
- 3. Level ve 11. Level arası: Çeşitli silahlar ve yetenekler
- 12. Level: Shorty, Classic, Knife, Stun Arrow veya Snowball Thrower
Son olarak, yeni modun 17 Şubat tarihinde yayımlanacak patch ile geleceğini de ekleyelim.
Kaynak: YahooFinance, IGN
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Oyun
Metro Exodus, 4K/60FPS ve Ray Tracing desteğine kavuşuyor
Metro Exodus Enhanced Edition, PS5, Xbox Series X ve PC için 4K/60FPS ve Ray Tracing desteği sağlayacak. Oyun, Xbox Series S için 60 FPS’yi 1080p çözünürlükte vadediyor. Oyunun PS5 sürümü, DualSense dokunsal geribildirimden yararlanacak şekilde geliyor. Ayrıca Metro Exodus Enhanced Edition, PC tarafında ise ışın izleme teknolojisinin yanı sıra NVIDIA ekran kartlarında DLSS 2.0 desteği sağlayacak. Bunlara ek olarak oyunun Mac versiyonu, mart ayında App Store, Epic Games Store ve Steam’e geliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Microsoft xCloud tarayıcı versiyonu görüntülendi
Metro Exodus Enhanced Edition ücretsiz olacak
Metro Exodus oyununu 4A Games geliştirdi ve 14 Şubat 2019 tarihinde piyasaya çıkardı. Oyun 2036 yılında dünyayı mahfeden bir nükleer savaşın ardından hayatta kalan kişilerin mücadelelerini konu alıyor.
Enhanced Edition, oyunu daha önceden satın alanlar için ücretsiz olacak. Çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak PC sürümünün ilkbaharda, konsol sürümünün bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor.
Metro Exodus satış fiyatı:
Steam: 249 TL
Epic Games: 99,60 TL (25 Şubat 2021 Saat 19.00’a kadar)
Playstation Store: 179 TL (PS4)
Microsoft Store: 180 TL
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
İşlemci: Intel Core i5-4440 veya dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 59 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770k veya dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 59 GB
Oyun
Microsoft xCloud tarayıcı versiyonu görüntülendi
iPad ve iPhone’lar için iyi haber. GeForce Now gibi bir oyun yayın servisi olan Microsoft xCloud, tarayıcılarınıza geliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Söz konusu oyunlar olunca, ne yazık ki ülkemizdeki oyuncular oldukça şanssız. Özellikle gittikçe grafik gereksinimleri yükselen ve yeni teknolojilere uyum sağlayan oyun sektörü, gittikçe daha modern teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Bu oyun ekipmanları, ABD ve Avrupa’daki ülkelerde alım gücü sebebiyle ulaşılabilirken, Türkiye’de ne yazık ki ulaşılabilir değil. Bunun temel sebebi ülkemizdeki kur farkı ve vergiler. Ne yazık ki elektronik ürünler lüks sayıldığı için oldukça yüksek vergilere maruz kalıyor. Burada ise devreye GeForce Now, Stadia ve xCloud gibi servisler devreye giriyor. Oldukça işlevsel olan bu servisler, yeterli internet hızlarına sahipseniz neredeyse kendi donanımınızla oynuyormuş kadar iyi çalışıyor. Bu servislerden biri olan Microsoft xCloud, ilginç bir duyuru yaptı. Servis, tarayıcılarda da çalışacak.
Microsoft xCloud tarayıcılar için geliyor
Oyun yayın servisleri, popülerliğini arttırırken bazı sorunlar da yaşıyor. Bunlardan biri, oyun şirketlerinin pastadan pay istemesinden kaynaklı. Bazı açgözlü oyun yapımcıları, kullanıcıların hali hazırda satın aldıkları oyunları, oynamak için ekstra para ödemesi gerektiğini düşünmekte. Diğeri ise Apple. Teknoloji devi Apple, kendi mağazası için çok sert kurallara sahip. Oyun yayın servislerinin, bu kuralları ihlal ettiğini iddia eden teknoloji devi, bu konuda sorun çıkarıyordu. Microsoft xCloud, bu sorunu aşmak için servisin tarayıcı versiyonunu geliştirdi. Bu sayede tarayıcı üzerinden ulaşılacak servis, iPhone ve iPad gibi Apple ürünlerinde sorunsuz kullanılabilmekte. Benzer bir sistem GeForce Now için de geliştiriliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Turkcell GeForce Now beta sürecini başlattı
Oyun
Turkcell GeForce Now beta sürecini başlattı
Turkcell, GeForce Now sunucularını Türkiye’ye getirerek, oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi yaşatmak istiyor. Beta süreci başladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
GeForce Now, Nvidia tarafından kullanıcılara sunulan bir yayın hizmeti. Kullanıcılara aylık belli bir ödeme yaparak, ya da ücretsiz paketle herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor. Ülkemizde de aktif şekilde kullanılan servis, özellikle alım gücü düşük olan Türkiye gibi ülkeler için adeta bir hediye. Şu ana kadar Avrupa’daki sunucuları kullanan servis, oldukça iyi çalışsa bile mesafe nedeniyle sorun yaşatıyordu. Turkcell, GeForce Now ile iş birliğine giderek bu sorunu ortadan kaldırdı. Servis Turkcell Game+ çatısı altında Türkiye’de hizmet verecek. Oldukça sevindirici olan bu haber ülkemizde bulunan sunucular ve daha düşük gecikme süreleriyle daha stabil bağlantı demek.
Turkcell GeForce Now ortaklığı
Turkcell, Türkiye’de sunucuları kurdu ve çalışmalara başladı. Ülkemizde üç farklı noktaya sunucu yerleştiren şirket, buralardan kullanıcılarına hizmet verecek. Ancak başlangıç sürecinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Turkcell, GeForce Now beta süreci başladı. 15 Şubat ve 15 Mart tarihlerinde yapılacak beta, kullanıcıların sistemi test etmesine ve olası sorunları bildirmesine yarayacak. Bu sayede Turkcell, hataları gidererek sorunu çözecek. İsteyen her kullanıcı, 15 Mart itibariyle sisteme erişim sağlayabilecek. Orijinal versiyon gibi iki farklı seçeneğe sahip olacak olan servis, bunlardan birini seçmenizi isteyecek. Bunlar Basic ücretsiz sürüm ve Premium. Basic ücretsiz ve sınırlı bir hizmet sunarken, Premium ücretli bir servis olacak. Nvidia normalde Premium için aylık 5.5 Euro ödeme talep ediyordu. Game+’ın da benzer bir fiyata sahip olması beklenmekte Servis aylık ve dönemlik ödemelere sahip olacak. Betaya gameplus.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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Birol
17 Şubat 2021 at 00:46
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