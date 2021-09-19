Android 12.1 Yenilikleri Ve Google Pixel Fold’un Ayak Sesleri!

Android 12‘nin, uzun bir aradan sonra Android işletim sistemine büyük yenilikler getireceği Google tarafından bir süredir dile getiriliyordu. Tamamen yenilenen ve adı “Material You” konan tasarım dili, cihazın duvar kağıdına göre renk değiştirebilen sistem teması gibi önemli yenilikleri içeren bu sürümün yayınlanmasına sayılı günler kala, Android 12.1 sürümünden haberler gelmeye başladı.

Firmanın yılın son çeyreğinde yapması beklenen tanıtımda yeni Pixel serisinin yanında Google’ın ilk katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyan Google Pixel Fold‘un da tanıtılacağı konuşulurken gelen bu haber, cihaz hakkındaki söylentileri de alevlendirdi. Bu habere göre, Android 12.1 sürümü özellikle son zamanlarda pazar payını arttıran katlanabilir telefonlar için önemli yenilikler içeriyor.

Yeni Görev Çubuğu Ve Animasyonlar !

Anlaşılan o ki Android 12.1 sürümüyle beraber, Android 12’nin ilk betalarında yer verilen ve sonrasında Google tarafından üzerinde pek durulmayan bir özellik yeniden canlanıyor. Bu özellik sayesinde katlanabilir cihazlarda çoklu uygulama yönetimi alanında önemli iyileştirmeler olacağını söyleyebiliriz.

XDA Developers’ın eriştiği bilgilere göre, Apple’ın iPad modellerinde kullandığı görev çubuğuna benzer bir özellik Android cihazlara da geliyor. Bu özellikle beraber istenilen uygulamaların yerleştirilebildiği bir görev çubuğu ekranın alt kısmına eklenecek. Görev çubuğundan sürüklenip bırakılan uygulamalar ise çoklu ekran modunda açılacak. Yine görev çubuğundan seçilen bir başka uygulama da ekranın boş kısmına sürüklenerek iki veya daha fazla uygulamanın aynı anda çalışması sağlanmış. Uygulamalar ekranın tamamını kaplayacak şekilde açıldıklarında ise alt tarafta bulunan görev çubuğunun saklandığı görülüyor.

Yeni görev çubuğu özellikle Xiaomi Mi Mix Fold ve Samsung Galaxy Z Fold 3 gibi katlanmadıklarında yaklaşık 8 inç ekrana sahip olan katlanabilir telefonlar düşünülerek yapılmış. Zira bu cihazlar ekran boyutlarıyla çoklu uygulama kullanımında diğer Android telefonlardan daha kullanışlılardı. Fakat Android’in kısıtlı çoklu uygulama yönetimi yüzünden bu yeteneklerini kullanamıyorlardı.

Ayrıca Android 12.1 sürümünde sadece işlevsellik iyileştirmeleri değil, görsel iyileştirmelerin de sunulacağını belirtelim. Görsel iyileştirmeler de büyük oranda katlanabilir telefonları hedefliyor.. Bu iyileştirmelerden biri, ikon boyutlarının “dalga” adı verilen bir animasyon ile ekranın katlanma durumuna göre büyüyüp küçülmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yenilikle beraber cihaz ekranının katlanmadığı durumlarda ikonların ekranda çok küçük kalmasının önüne geçmek amaçlanmış.

Diğer görsel değişimler hakkında henüz kesin bir bilgi yok. Ancak Android Developers’ta yayınlanan dokümanlara göre bu yeniliklerin cihazların katlanma açısıyla değişen çoklu uygulama modları ve görev çubuğu animasyonları hakkında olduklarını söyleyebiliriz.

Google Pixel Fold Mu Geliyor ?

Google henüz ülkemizde Pixel telefonların satışını yapmıyor. Kuzey Amerika’da satışta olan bu cihazlar, sundukları donanım ve saf Android deneyimiyle kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Google Pixel serisine katlanabilir bir üye geleceği haberi ise bir süredir telefon pazarının gündemindeydi. Teknoloji devinden herhangi bir resmi açıklama gelmese de birçok kaynaktan gelen bilgiler cihazın varlığını doğrular nitelikteydi.

Son zamanlarda Pixel Fold’dan ardı ardına gelen sızıntılar ve Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO’su Ross Young’ın açıklaması cihazın yakın zamanda tanıtılacağını işaret ediyordu. Detayları yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Android 12.1 sürümünde katlanabilir cihazlar düşünülerek yapılan yenilikler ise Pixel Fold hakkındaki söylentileri arttırdı. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen cihazda katlanmamış haliyle 7.6 inç boyutunda Samsung üretimi bir LTPO OLED panele yer verilmesi bekleniyor. 120 hz ekran tazeleme hızı sunacağı konuşulan cihazın diğer detayları şimdilik bilinmiyor. Ancak Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi firmalar katlanabilir telefonlar konusunda önemli atılımlar yaparken Google’ın da bu oyuna büyük bir oyuncuyla dahil olma çabasında olduğunu söyleyebiliriz. Detayları sitemizde paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın !