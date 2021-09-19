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Android 12.1 Yenilikleri Ve Google Pixel Fold’un Ayak Sesleri!
Android 12‘nin, uzun bir aradan sonra Android işletim sistemine büyük yenilikler getireceği Google tarafından bir süredir dile getiriliyordu. Tamamen yenilenen ve adı “Material You” konan tasarım dili, cihazın duvar kağıdına göre renk değiştirebilen sistem teması gibi önemli yenilikleri içeren bu sürümün yayınlanmasına sayılı günler kala, Android 12.1 sürümünden haberler gelmeye başladı.
Firmanın yılın son çeyreğinde yapması beklenen tanıtımda yeni Pixel serisinin yanında Google’ın ilk katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyan Google Pixel Fold‘un da tanıtılacağı konuşulurken gelen bu haber, cihaz hakkındaki söylentileri de alevlendirdi. Bu habere göre, Android 12.1 sürümü özellikle son zamanlarda pazar payını arttıran katlanabilir telefonlar için önemli yenilikler içeriyor.
Yeni Görev Çubuğu Ve Animasyonlar !
Anlaşılan o ki Android 12.1 sürümüyle beraber, Android 12’nin ilk betalarında yer verilen ve sonrasında Google tarafından üzerinde pek durulmayan bir özellik yeniden canlanıyor. Bu özellik sayesinde katlanabilir cihazlarda çoklu uygulama yönetimi alanında önemli iyileştirmeler olacağını söyleyebiliriz.
XDA Developers’ın eriştiği bilgilere göre, Apple’ın iPad modellerinde kullandığı görev çubuğuna benzer bir özellik Android cihazlara da geliyor. Bu özellikle beraber istenilen uygulamaların yerleştirilebildiği bir görev çubuğu ekranın alt kısmına eklenecek. Görev çubuğundan sürüklenip bırakılan uygulamalar ise çoklu ekran modunda açılacak. Yine görev çubuğundan seçilen bir başka uygulama da ekranın boş kısmına sürüklenerek iki veya daha fazla uygulamanın aynı anda çalışması sağlanmış. Uygulamalar ekranın tamamını kaplayacak şekilde açıldıklarında ise alt tarafta bulunan görev çubuğunun saklandığı görülüyor.
Yeni görev çubuğu özellikle Xiaomi Mi Mix Fold ve Samsung Galaxy Z Fold 3 gibi katlanmadıklarında yaklaşık 8 inç ekrana sahip olan katlanabilir telefonlar düşünülerek yapılmış. Zira bu cihazlar ekran boyutlarıyla çoklu uygulama kullanımında diğer Android telefonlardan daha kullanışlılardı. Fakat Android’in kısıtlı çoklu uygulama yönetimi yüzünden bu yeteneklerini kullanamıyorlardı.
Ayrıca Android 12.1 sürümünde sadece işlevsellik iyileştirmeleri değil, görsel iyileştirmelerin de sunulacağını belirtelim. Görsel iyileştirmeler de büyük oranda katlanabilir telefonları hedefliyor.. Bu iyileştirmelerden biri, ikon boyutlarının “dalga” adı verilen bir animasyon ile ekranın katlanma durumuna göre büyüyüp küçülmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yenilikle beraber cihaz ekranının katlanmadığı durumlarda ikonların ekranda çok küçük kalmasının önüne geçmek amaçlanmış.
Diğer görsel değişimler hakkında henüz kesin bir bilgi yok. Ancak Android Developers’ta yayınlanan dokümanlara göre bu yeniliklerin cihazların katlanma açısıyla değişen çoklu uygulama modları ve görev çubuğu animasyonları hakkında olduklarını söyleyebiliriz.
Google Pixel Fold Mu Geliyor ?
Google henüz ülkemizde Pixel telefonların satışını yapmıyor. Kuzey Amerika’da satışta olan bu cihazlar, sundukları donanım ve saf Android deneyimiyle kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Google Pixel serisine katlanabilir bir üye geleceği haberi ise bir süredir telefon pazarının gündemindeydi. Teknoloji devinden herhangi bir resmi açıklama gelmese de birçok kaynaktan gelen bilgiler cihazın varlığını doğrular nitelikteydi.
Son zamanlarda Pixel Fold’dan ardı ardına gelen sızıntılar ve Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO’su Ross Young’ın açıklaması cihazın yakın zamanda tanıtılacağını işaret ediyordu. Detayları yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Android 12.1 sürümünde katlanabilir cihazlar düşünülerek yapılan yenilikler ise Pixel Fold hakkındaki söylentileri arttırdı. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen cihazda katlanmamış haliyle 7.6 inç boyutunda Samsung üretimi bir LTPO OLED panele yer verilmesi bekleniyor. 120 hz ekran tazeleme hızı sunacağı konuşulan cihazın diğer detayları şimdilik bilinmiyor. Ancak Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi firmalar katlanabilir telefonlar konusunda önemli atılımlar yaparken Google’ın da bu oyuna büyük bir oyuncuyla dahil olma çabasında olduğunu söyleyebiliriz. Detayları sitemizde paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın !
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Kripto Para
Google EOS İle Anlaşma İmzaladı, EOS Fiyatı Yükseldi!
Teknoloji devi ve dünyanın en büyük arama motoru olan Google blok zincir dünyasına katılmak için adım attı. Google, bulut hizmetleri aracılığıyla blok üreticisi olma hedefi ile EOS.IO blok zinciri topluluğuna katıldığını duyurdu.
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EOS.IO blok zinciri protokolünün geliştiricisi olan Block.one, geçtiğimiz günlerde Google Cloud ile ortaklık yaptığını duyurdu. EOS.IO blok zinciri protokolü üzerine kurulu olan EOS ağı, ‘Block.one’ tarafından oluşturuldu. Blok üreticileri, EOS ağının temel bileşenidir. Bundan dolayı Google Cloud gibi dev bir blok üreticisi adayını çekmek ağ için bir dönüm noktası olacak.
2 Nisan tarihinde Google Cloud, EOS kripto varlığına dayalı bir blok zinciri protokolü olan EOS.IO ile işbirliğini açıklamıştı. Google Cloud’un EOS’a Blok Üreticisi olarak katıldığını duyurmasının ardından birkaç ay sonra EOS Governance, dünyanın en büyük ve en yenilikçi teknoloji şirketlerinden birini topluluğuna katmış oldu.
We’re helping @Block_one_ develop and operate their distributed ledger tech with the scalability and reliability of our network, innovation in Confidential Computing, and leadership in #AI / #ML and data analytics. Learn more ⬇️ https://t.co/hfJd5BbpmM
— Google Cloud (@googlecloud) April 2, 2021
Teknoloji ve arama motoru devlerinden biri olan Google Cloud’un EOS topluluğuna katılımı, iş dünyasının, hükümetin ve toplumun geleceği için blok zincirin önemini vurguluyor. Google Cloud Geliştirici Avukatı Allen Day şu ifadeleri kullandı:
“Kurumlar dağıtılmış defter teknolojisini altyapılarına dahil etmeye başladıkça, halka açık blok zincirleri hakkındaki bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını, güvenilir bir şekilde erişilebilir olmasını ve anlamlı yollarla erişilebilir olmasını sağlamaya kararlıyız.”
Block.one CTO’su Dan Larimer da anlaşma ile ilgili şunları söyledi:
“Google Cloud, yüksek düzeyde sağlanan, düşük gecikmeli altyapısını Block.one’a sağlamaya devam edecek.”
Google, EOS blok üreticisi olmayı hedefleyen ilk Silikon Vadisi devi olarak adını yazdırdı. Ortaklık sayesinde Google Cloud, açık kaynak geliştiriciler topluluğunun EOS ile etkileşim kurması ve uygulamalar oluşturması için yeni yollar sağlamak üzere Block.one ortak çalışacak.
Duyurunun ardından EOS fiyatı da kademeli olarak yaklaşık %15 değerlendi. CoinMarketCap verilerine göre yazı sırasında EOS, 5,04 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre EOS için yapılan yorumların son derece olumlu olduğu, EOS’a çok yüksek miktarda fon akabileceği ifade ediliyor. EOS fiyatının yeniden 15 dolara ulaşmasının ve hatta 20 dolara kadar tırmanmasının muhtemel olduğu düşünülüyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Cosmos, En Yüksek Seviyesine Çıkıyor
Kripto paralar hakkında veri toplayan Nomics’e göre, Kripto paraların 2.51 trilyon dolarlık küresel piyasa değeri, son yirmi dört saat içinde neredeyse hiç hareket etmedi. Ancak bu, Cosmos’un (ATOM) yaklaşık % 15’lik bir artışla 44,15 dolarlık yeni bir zirve yapmasına engel olmadı.
Cosmos dün 40 doları geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 40.76 dolar seviyesine ulaştı. Ardından küçük bir düşüş yaşadı ve buna rağmen hala 43 dolar seviylerinde seyrediyor.
Cosmos, geliştiricileri tarafından “ blokzincirlerinin interneti ” olarak tanımlanıyor. “Farklı blokzincirlerinin birbirine bağlanmasını, veri paylaşmasını ve birbirleriyle işlem yapmasını sağlayan bir birlikte çalışabilirlik ağıdır. Avantajı ise blok zincirlerinin farklı alanlarda uzmanlaşabilmesidir. Bu nedenle hiçbir blok zincirinin tüm piyasayı ele geçirmesine gerek yoktur.”
18 Ağustos’ta, Emeris adlı zincirler arası bir DeFi arayüzünün piyasaya sürülmesinden sonra Cosmos’un fiyatı 15 dolardan 20 dolara %25 ‘lik bir artış göstermişti.
Ağustos ayının sonunda Cosmos, Ethereum ağı ile bir bağlantı da kurmuştu. Cosmos üzerine kurulu merkezi olmayan bir borsa olan Sifchain’in blok zincirler arası iletişim protokolü IBC ile entegrasyonu, Cosmos ve Ethereum ağları arasında ilk kez ticareti mümkün kılmıştı.
Bugün itibariyle Cosmos, piyasa değerine göre yirmi birinci en büyük kripto para birimi konumunda. Önünde ise 20. sırada FTX Token bulunuyor ve ilk yirmiye girmek için sadece 0,8 milyar dolar daha değer kazanması gerekiyor.
Cosmos (ATOM) Nedir ?
Cosmos diğer tabiri ile ATOM, birbirinden bağımsız durumdaki blokzincir sistemlerini birbirine bağlayan merkeziyeti olmayan bir ekosistemdir. Temel olarak fraksiyonlara ayrılmakta olan kripto para dünyasına karşı bir duruş şeklinde ortaya çıkmış. Buna bağlı olarak birbirinden farklı blokzincir ağlarının beraber çalışabileceği bir sistem yaratma amacıyla hareket ediyor. ATOM ise Cosmos ağının kendi kripto para birimi olma özelliği taşımaktadır. Bu konuda geliştiricilere eğitim vermeyi de planlıyorlar.
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